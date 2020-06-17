Ученые рассказали, что может спасти мужчин от облысения

Немецкие ученые из Йенского Университета имени Шиллера рассказали, как мужчинам уберечься от раннего облысения. Как оказалось, обычный зерновой кофе может способствовать тому, что терять волосы мужской пол будет значительно позже.

Специалисты выяснили, что в бодрящем напитке содержатся вещества, которые ускоряют рост волосяных фолликулов. Для того, чтобы в этом убедиться, ученые поместили волосы в емкость, где содержался кофе. В ходе эксперимента выяснилось, что кофеин продолжил цикл жизни волос. Об этом пишет Health.info.

Интересно, что волосы помещались в пробирки с разным содержанием кофеина, чтобы лучше понять, зависит ли воздействие от концентрации. Оказалось, что оно напрямую от этого зависит. Однако, ученые говорят, что это не значит, что нужно употреблять как можно больше этого напитка, а также делать его особенно крепким.

По словам специалистов, мужчинам, имеющих предрасположенность к облысению стоит не только употреблять кофе внутрь, но и втирать в голову измельченные кофейные зерна.

Это может снизить вероятность облысения, а также защитить кожу от выпадения волос. Также рекомендуется делать кофейные маски, они будут иметь укрепляющий эффект.

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