Вчені розробили ефективний засіб від раку: лікує всього за місяць

Вчені з Національного центру нанонауки і нанотехнологій Китаю розробили гідрогель, який після введення під шкіру повільно виділяє мРНК протягом наступних 30 днів. Ліки випробували на мишах для боротьби з меланомою, однієї з найбільш небезпечних і важковиліковних форм раку.

В основі вакцини, крім матричної РНК, є молекула, яка допомагає активувати імунну систему. Як антиген вчені взяли овальбумін. Вони змішали його з мРНК, допоміжною молекулою та іншими компонентами гідрогелю. Згодом дослідники ввели лікарський засіб мишам, які страждають від меланоми.

Препарат має ефективність протягом 30 днів після введення. Такий тривалий час впливу вчені домагалися навмисно, оскільки мРНК є нестабільною молекулою, яка швидко руйнується ферментами організму.

В результаті дослідження з'ясувалося, що новостворена вакцина активує Т-клітини та стимулює вироблення антитіл, в результаті чого пухлина скорочується. Більш того, завдяки гідрогелю у тварин перестали з'являтися метастази.

Результати показали, що гідрогель володіє відмінним потенціалом для довгострокової та ефективної імунотерапії раку.