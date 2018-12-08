ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Вчені розвінчали міф про користь йогуртів

STYLERЖиття    08.12.2018 - 08:12
Вчені розвінчали міф про користь йогуртів
Колаж РБК-Україна

Експерти розповіли, на що потрібно звертати увагу при виборі йогурту в магазині

Промислові йогурти не приносять користі організму, адже у більшості з них не міститься лакто-і біфідобактерій. До такого висновку дійшли вчені споживчих організацій Євросоюзу.

В ході експерименту вони перевірили близько 180 інгредієнтів йогуртів. Десять найбільш популярних добавок спеціалісти оголосили шкідливими. На підставі проведених досліджень, багатьом компаніям навіть заборонили позиціонувати свої кисломолочні десерти як профілактичні і тим більше, як лікувальні.

Виробники йогуртів гарантують, що кількість "живих" бактерій в продукті становить приблизно 10 млн на один грам. Однак, за результатами незалежної експертизи, в десертах популярних торгових марок корисних мікроорганізмів виявилося на порядок менше, ніж заявлено на упаковці, або вони просто були відсутні.

Вчені розвінчали міф про користь йогуртів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ізраїльські вчені з Інституту Вейцмана також провели тести, щоб зрозуміти, як йогурти впливають на організм. З'ясувалося, що корисні бактерії з цього десерту майже не приживаються в кишечнику. Хоча певна користь від такого продукту є, але вона набагато менше, ніж прийнято вважати.

Крім того, нещодавно видання BMJ Open опублікувало результати досліджень вчених з університетів Суррея і Лідса. Для експерименту вони взяли 921 йогурт з магазинів Британії і проаналізували їхній склад. У 90% десертів рівень цукру набагато перевищував прийняті в ЄС норми.

В Україні проведена незалежна експертиза показала, що одна порція магазинного йогурту містить три чайні ложки цукру, в той час як на упаковці виробник вказує 10 г цукру на 100 г готового продукту, це на 40% більше зазначених цифр. Згідно з вимогами технічного регламенту розбіжності допустимі, але не більше, ніж на 15%.

Вчені розвінчали міф про користь йогуртів

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Тому лікарі-дієтологи не радять вживати цей продукт людям, які стежать за своїм харчуванням та фігурою, і особливо тим, хто страждає від цукрового діабету.

Експерти стверджують, що йогуртні продукти, які можуть більше місяця зберігаються без холодильника, швидше можна назвати консервами, ніж корисним для організму кисломолочним продуктом. Адже термін придатності натурального йогурту, що містить корисні бактерії, не повинен перевищувати трьох днів. Тому, щоб уберегти себе від неякісного продукту, спеціалісти радять звертати увагу на склад йогурту, вказаний на упаковці, і термін придатності.

 

Раніше тренер "Зважених та щасливих" розвінчала 5 популярних міфів про схуднення.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун розвінчала міфи про вакцинацію.

Відео: РБК-Україна

Українці їдять більше риби і фруктів, менше картоплі і хліба, - Держстат Рада проголосує за закон для захисту українців від неякісних продуктів після 16:00
Новини України продуктымиф
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся