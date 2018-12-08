Вчені розвінчали міф про користь йогуртів

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Експерти розповіли, на що потрібно звертати увагу при виборі йогурту в магазині

Промислові йогурти не приносять користі організму, адже у більшості з них не міститься лакто-і біфідобактерій. До такого висновку дійшли вчені споживчих організацій Євросоюзу.

В ході експерименту вони перевірили близько 180 інгредієнтів йогуртів. Десять найбільш популярних добавок спеціалісти оголосили шкідливими. На підставі проведених досліджень, багатьом компаніям навіть заборонили позиціонувати свої кисломолочні десерти як профілактичні і тим більше, як лікувальні.

Виробники йогуртів гарантують, що кількість "живих" бактерій в продукті становить приблизно 10 млн на один грам. Однак, за результатами незалежної експертизи, в десертах популярних торгових марок корисних мікроорганізмів виявилося на порядок менше, ніж заявлено на упаковці, або вони просто були відсутні.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ізраїльські вчені з Інституту Вейцмана також провели тести, щоб зрозуміти, як йогурти впливають на організм. З'ясувалося, що корисні бактерії з цього десерту майже не приживаються в кишечнику. Хоча певна користь від такого продукту є, але вона набагато менше, ніж прийнято вважати.

Крім того, нещодавно видання BMJ Open опублікувало результати досліджень вчених з університетів Суррея і Лідса. Для експерименту вони взяли 921 йогурт з магазинів Британії і проаналізували їхній склад. У 90% десертів рівень цукру набагато перевищував прийняті в ЄС норми.

В Україні проведена незалежна експертиза показала, що одна порція магазинного йогурту містить три чайні ложки цукру, в той час як на упаковці виробник вказує 10 г цукру на 100 г готового продукту, це на 40% більше зазначених цифр. Згідно з вимогами технічного регламенту розбіжності допустимі, але не більше, ніж на 15%.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Тому лікарі-дієтологи не радять вживати цей продукт людям, які стежать за своїм харчуванням та фігурою, і особливо тим, хто страждає від цукрового діабету.

Експерти стверджують, що йогуртні продукти, які можуть більше місяця зберігаються без холодильника, швидше можна назвати консервами, ніж корисним для організму кисломолочним продуктом. Адже термін придатності натурального йогурту, що містить корисні бактерії, не повинен перевищувати трьох днів. Тому, щоб уберегти себе від неякісного продукту, спеціалісти радять звертати увагу на склад йогурту, вказаний на упаковці, і термін придатності.

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Відео: РБК-Україна