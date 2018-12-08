Ученые развенчали миф о пользе йогуртов

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Эксперты рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе йогурта в магазине

Промышленные йогурты не приносят пользы организму, ведь в большинстве из них не содержится лакто-и бифидобактерий. К такому выводу пришли ученые потребительских организаций Евросоюза.

В ходе эксперимента они проверили около 180 ингредиентов йогуртов. Десять самых популярных добавок специалисты объявили вредными. На основании проведенных исследований, многим компаниям даже запретили позиционировать свои кисломолочные десерты как профилактические и тем более, как лечебные.

Производители йогуртов гарантируют, что количество "живых" бактерий в продукте составляет примерно 10 млн на один грамм. Однако, по результатам независимой экспертизы, в десертах популярных торговых марок полезных микроорганизмов оказалось на порядок меньше, чем заявлено на упаковке, или они отсутствовали вообще.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Израильские ученые из Института Вейцмана также провели тесты, чтобы понять, как йогурты влияют на организм. Оказалось, что полезные бактерии из этого десерта почти не приживаются в кишечнике. Хотя определенная польза от такого продукта есть, но она гораздо меньше, чем принято считать.

Кроме того, недавно издание BMJ Open опубликовал результаты исследований ученых из университетов Суррея и Лидса. Для эксперимента они взяли 921 йогурт из магазинов Британии и проанализировали их состав. В 90% десертов уровень сахара намного превышал принятые в ЕС нормы.

В Украине проведенная независимая экспертиза показала, что одна порция магазинного йогурта содержит три чайные ложки сахара, в то время как на упаковке производитель указывает 10 г сахара на 100 г готового продукта, это на 40% больше указанных цифр. Согласно требованиям технического регламента разногласия допустимы, но не более, чем на 15%.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Поэтому врачи-диетологи не советуют употреблять этот продукт людям, которые следят за своим питанием и фигурой, и особенно тем, кто страдает от сахарного диабета.

Эксперты утверждают, что йогуртные продукты, которые могут больше месяца хранятся без холодильника, скорее можно назвать консервами, чем полезным для организма кисломолочным продуктом. Ведь срок годности натурального йогурта, содержащего полезные бактерии, не должен превышать трех дней. Поэтому, чтобы уберечь себя от некачественного продукта, специалисты советуют обращать внимание на состав йогурта, указанный на упаковке, и срок годности.

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Видео: РБК-Украина