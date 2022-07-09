Вчені з'ясували, яку температуру влітку може витримати тіло людини

Вчені провели експеримент у лабораторних умовах, щоб з'ясувати, яку температуру в поєднанні з певними показниками вологості може витримати людське тіло.

Під час експерименту в спеціальному приміщенні люди імітували свою повсякденну діяльність, а вчені то підвищували, то знижували температуру. Зокрема, те саме відбувалося і з вологістю повітря.

За словами вчених, коли тілу занадто жарко, то серцю потрібно працювати більше, щоб подавати кров до шкіри та розсіювати тепло. Також, коли під час цього людина більше пітніє і так втрачає рідину в організмі.

У найважчих випадках при тривалому перебуванні на спеці може статися тепловий удар, який є прямою загрозою життю. У такому випадку потрібно негайне охолодження тіла та спостереження лікаря.

Яка максимальна температура

Як розповів Даніель Вечелліо з Університету штату Пенсільванія, раніше було досліджено, що людина може витримати до 35 градусів за Цельсієм при 100% вологості й до 46 градусів за Цельсієм за 50% вологості.

Зокрема, це межа, після якої тіло не зможе більше охолоджуватися та підтримувати стабільну температуру. Однак, теперішнє дослідження показує, що цей поріг набагато нижчий, і це викликає занепокоєння на тлі спеки, що все посилюється у світі.

Крім того, дослідники зазначають, що наведені показники температур є саме критичними, але навіть нижчі температури та вологість можуть спричинити надмірне навантаження на серце та інші системи організму.

Надалі дослідники хочуть перевірити вплив температури та вологості на людей похилого віку, оскільки саме на людей старше 65 років припадає 80-90% жертв аномальної спеки.

Як захиститися від спеки на вулиці

Всім відомі прості правила поведінки в жарку погоду: носити головний убір і сонцезахисні окуляри, захищати шкіру кремом, вдягати світлий одяг з натуральних тканин.

Однак, важливо ще відмовитися від алкоголю в спеку. Спиртне спотворює відчуття і можна непомітно перегрітися або зневоднитися.

Також не можна носити відкритий одяг. Короткі шорти і майки не дуже корисні в спеку, особливо якщо вони виготовлені з синтетичної тканини.