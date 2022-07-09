Ученые выяснили, какую температуру летом может выдержать тело человека
Ученые провели эксперимент в лабораторных условиях, чтобы выяснить, какую температуру в сочетании с определенными показателями влажности может выдержать человеческое тело.
Об этом пишет ScienceAlert.
Во время эксперимента в специальном помещении люди имитировали свою повседневную деятельность, а ученые то повышали, то понижали температуру. В частности, то же самое происходило и с влажностью воздуха.
По словам ученых, когда телу слишком жарко, то сердцу нужно больше работать, чтобы подавать кровь к коже и рассеивать тепло. Также, когда во время этого человек больше потеет и так теряет жидкость в организме.
В самых тяжелых случаях при длительном пребывании на жаре может произойти тепловой удар, который является прямой угрозой жизни. В таком случае требуется немедленное охлаждение тела и наблюдение врача.
Какая максимальная температура
Как рассказал Даниэль Вечеллио из Университета штата Пенсильвания, ранее было доказано, что человек может выдержать до 35 градусов по Цельсию при 100% влажности и до 46 градусов по Цельсию при 50% влажности.
В частности, это предел, после которого тело не сможет больше охлаждаться и поддерживать стабильную температуру. Однако нынешнее исследование показывает, что этот порог намного ниже, и это вызывает беспокойство на фоне все усиливающейся жары в мире.
Кроме того, исследователи отмечают, что приведенные показатели температур являются именно критическими, но даже более низкие температуры и влажность могут вызвать чрезмерную нагрузку на сердце и другие системы организма.
В дальнейшем исследователи хотят проверить влияние температуры и влажности на пожилых людей, поскольку именно на людей старше 65 лет приходится 80-90% жертв аномальной жары.
Как защититься от жары на улице
Всем известны простые правила поведения в жаркую погоду носить головной убор и солнцезащитные очки, защищать кожу кремом, надевать светлую одежду из натуральных тканей.
Однако, важно еще отказаться от алкоголя в жару. Спиртное искажает ощущения и можно незаметно перегреться или обезводиться.
Также нельзя носить открытую одежду. Короткие шорты и майки не очень полезны в жару, особенно если они изготовлены из синтетической ткани.
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