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Вчені з'ясували, що занадто довгий сон збільшує ризик розвитку раку

Фото: вчені розповіли про зв'язок сну та раку (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

Сон понад 10 годин може збільшити ризик розвитку раку у жінок, а також ризик смерті від онкології в обох статей, показують результати недавнього дослідження, що було проведено в Японії.

Робота групи науковців опублікована на сайті найбільшої медичної бібліотеки у світі National Library of Medicine.

Ризики від тривалого або короткого сну

У масштабному дослідженні вчені з дослідницької групи з розробки та оцінки стратегій профілактики раку в Японії розбиралися у зв'язках між тривалістю сну і захворюваністю і смертністю від онкології.

Зокрема, аналізи японського когортного консорціуму авторів наукової роботи свідчать, що надлишковий сон - близько та більше ніж 10 годин, на відміну від 7-годинного сну - пов'язаний з підвищеною смертністю від раку як у чоловіків, так і у жінок, а також з підвищеною онкологічною захворюваністю, особливо у жінок.

При цьому наголошується, що у жінок в постменопаузі що короткий - 5-годинний, що тривалий - 10-годинний сон (в порівнянні з 7 годинами) теж пов'язаний з більшою загрозою фатального результату від раку.

Методи та хід дослідження

"Ми оцінили зв'язок між тривалістю сну і захворюваністю на рак і смертністю серед дорослих японців, використовуючи дані шести популяційних когорт з 271 694 учасниками. Протягом усього періоду спостереження близько 5,9 мільйона людино-років виявили 40 751 випадок раку та 18 323 випадки смерті від раку", - кажуть дослідники.

Науковці розрахували характерні для дослідження відношення ризиків і 95% довірчих інтервалів з використанням моделей регресії пропорційних ризиків Кокса та об'єднали оцінки за допомогою метааналізу випадкових ефектів.

Як зазначається, отримані дані показують, що тривалість сну є важливою змінною при раку, що має значення для профілактики онкологічних захворювань.

Зв'язок сну і раку

Хоча необхідні додаткові дослідження, експерти виявляють багатогранний взаємозв'язок сну і раку. Так, пише SleepFoundation.org, з'явилися докази того, що різні компоненти сну - тривалість, якість, циркадні ритми і порушення сну - можуть впливати на ризик розвитку онкологічного захворювання.

Дослідження показали, що люди, які сплять менш як 6 годин на добу, мають більш високий ризик смерті з будь-якої причини, а одне великомасштабне дослідження показало, що люди з коротким сном мають підвищений ризик розвитку раку.

  • При певних типах раку коротка тривалість сну пов'язана з підвищеним ризиком утворення поліпів товстої кишки, які можуть стати раком.
  • У літніх людей деякі дослідження пов'язують скорочення тривалості сну з вищою ймовірністю раку шлунка і виявляють потенційну кореляцію з неходжкінською лімфомою, а також раком щитовидної залози, сечового міхура, голови та шиї.

При цьому важливо звернути увагу, що такі дослідження далекі від остаточних. Так, додамо, що в інших дослідженнях не було виявлено, що короткий сон впливає на багато видів онкології, включаючи рак легенів. А деякі дослідження навіть виявили менше випадків раку у людей, які сплять менш як 7 чи 8 годин на добу.

Під час сну "прокидаються" ракові клітини

Також нещодавно група британських науковців за підсумками дослідження з'ясувала, що коли люди з раком молочної залози сплять, то клітини пухлини частіше потрапляють в кров - цей процес називається метастазуванням, йдеться в публікації наукового журналу Nature.

Так, дослідники виявили, що основна частина виявлених ними циркулюючих клітин пухлини в зразках крові - майже 80% - з'являлася в тій порції, яку збирали о 4 годині ранку, коли пацієнти ще відпочивали.

"Відкриття розкриває деякі основні фізіологічні процеси людини, які досі залишалися непоміченими, і може привести до більш досконалих способів відстеження прогресування раку", - говорить хронобіолог з Манчестерського університету (Великобританія) Цін-Джун Мен.

За словами біолога-онколога зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху (Швейцарія) Нікола Ацето, дослідницьке співтовариство десятиліттями обговорює, як циркадні ритми організму впливають на рак, а завдяки цьому дослідженню стало ясно, що "пухлини прокидаються, коли пацієнти сплять".

Також звертається увага, що ще в 2007 році Міжнародне агентство з вивчення раку включило порушений циркадний (добовий) ритм до списку "ймовірних" канцерогенів після висновків довгострокових досліджень, що люди, які працюють в позаурочний час, наприклад стюардеси та нічні медсестри, схильні до більш високого ризику розвитку раку молочної залози. Чому це відбувається - залишається відкритим питанням.

Тим часом Мен застерігає від того, щоб думати про сон як про "ворога" для людей з раком молочної залози. Річ у тому, що деякі дослідження показали, що люди з онкологією, які зазвичай сплять менше ніж 7 годин на добу, піддаються більш високому ризику смерті.

"Це просто означає, що ці клітини віддають перевагу певній фазі 24-годинного циклу, щоб потрапити в кровотік", - зазначає хронобіолог.

Раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптом раку, який проявляється вранці.

Додамо також, перед цим дослідники розповіли про спосіб передачі раку від людини до людини.

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