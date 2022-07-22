Ученые выяснили, что слишком долгий сон увеличивает риск развития рака

Сон более 10 часов может увеличить риск развития рака у женщин, а также риск смерти от онкологии у обоих полов, показывают результаты недавнего исследования, что было проведено в Японии.
Работа группы ученых опубликована на сайте крупнейшей медицинской библиотеки в мире National Library of Medicine.
В масштабном исследовании ученые из исследовательской группы по разработке и оценке стратегий профилактики рака в Японии разбирались в связях между продолжительностью сна и заболеваемостью и смертностью от онкологии.
В частности, анализы Японского когортного консорциума авторов научной работы свидетельствуют, что избыточный сон - около и более 10 часов, в отличие от 7-часового сна - связан с повышенной смертностью от рака как у мужчин, так и у женщин, а также с повышенной онкологической заболеваемостью, особенно у женщин.
При этом отмечается, что у женщин в постменопаузе что короткий - 5-часовой, что продолжительный - 10-часовой сон (по сравнению с 7 часами) тоже связан с большей угрозой фатального исхода от рака.
"Мы оценили связь между продолжительностью сна и заболеваемостью раком и смертностью среди взрослых японцев, используя данные шести популяционных когорт с 271 694 участниками. В течение всего периода наблюдения около 5,9 миллиона человеко-лет мы выявили 40 751 случай рака и 18 323 случая смерти от рака", - говорят исследователи.
Ученые рассчитали характерные для исследования отношения рисков и 95% доверительных интервалов с использованием моделей регрессии пропорциональных рисков Кокса и объединили оценки с помощью метаанализа случайных эффектов.
Как отмечается, полученные данные показывают, что продолжительность сна является важной переменной при раке, что имеет значение для профилактики онкологических заболеваний.
Хотя необходимы дополнительные исследования, эксперты обнаруживают многогранную взаимосвязь сна и рака. Так, пишет SleepFoundation.org, появились доказательства того, что различные компоненты сна - продолжительность, качество, циркадные ритмы и нарушения сна - могут влиять на риск развития онкологического заболевания.
Исследования показали, что люди, которые спят менее 6 часов в сутки, имеют более высокий риск смерти по любой причине, а одно крупномасштабное исследование показало, что люди с коротким сном имеют повышенный риск развития рака.
При этом важно обратить внимание, что такие исследования далеки от окончательных. Так, добавим, что в других исследованиях не было обнаружено, что короткий сон влияет на многие виды онкологии, включая рак легких. А некоторые исследования даже обнаружили меньше случаев рака у людей, которые спят менее 7 или 8 часов в сутки.
Также недавно группа британских ученых по итогам исследования выяснила, что когда люди с раком молочной железы спят, то клетки опухоли чаще попадают в кровь - этот процесс называется метастазированием, говорится в публикации научного журнала Nature.
Так, исследователи обнаружили, что основная часть обнаруженных ими циркулирующих клеток опухоли в образцах крови - почти 80% - появлялась в той порции, которую собирали в 4 часа утра, когда пациенты еще отдыхали.
"Открытие раскрывает некоторые основные физиологические процессы человека, которые до сих пор оставались незамеченными, и может привести к более совершенным способам отслеживания прогрессирования рака", - говорит хронобиолог из Манчестерского университета (Великобритания) Цин-Джун Мэн.
По словам биолога-онколога из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе (Швейцария) Никола Ацето, исследовательское сообщество десятилетиями обсуждает, как циркадные ритмы организма влияют на рак, а благодаря этому исследованию стало ясно, что "опухоли просыпаются, когда пациенты спят".
Также обращается внимание, что еще в 2007 году Международное агентство по изучению рака включило нарушенный циркадный ритм в список "вероятных" канцерогенов после выводов долгосрочных исследований, что люди, работающие в неурочное время, например стюардессы и ночные медсестры, подвержены более высокому риску развития рака молочной железы. Почему это происходит - остается открытым вопросом.
Между тем, Мэн предостерегает от того, чтобы думать о сне как о "враге" для людей с раком молочной железы. Дело в том, что некоторые исследования показали, что люди с онкологией, которые обычно спят менее 7 часов в сутки, подвергаются более высокому риску смерти.
"Это просто означает, что эти клетки предпочитают определенную фазу 24-часового цикла, чтобы попасть в кровоток", - отмечает хронобиолог.
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