"Вдала модернізація": розкрито подробиці про нового "вбивцю танків" в Україні

Ілюстративне фото: танк (mil.gov.ua)

Танк вже пройшов випробування на полігоні

Модернізований український танк Т-64 тепер значно краще російського Т-72БЗ. Про це повідомив військовий експерт Сергій Ковтун, передає "Оглядач".

"В російській армії основний танк, який стоїть на озброєнні Т-72Б3. Наш модернізований танк Т-64 у порівнянні з Т-72Б3 мав свої недоліки. За великим рахунком, він був слабкіший. Зараз, враховуючи, що у нас була достатня кількість танків Т-72, ми провели модернізацію, і наш нинішній танк Т-72АМТ значно краще російського Т-72Б3", - сказав він.

Більш того, як стверджує Ковтун, Росія найближчим часом нічого не зможе протиставити українському "вбивці танків".

"Російські танки Т-90, не кажучи вже про "Армату" – це "сирі" танки, їх у військах практично немає. Я взагалі не впевнений, що "Армата" з'явиться, тому що "Армата" – часткова модернізація танка Т-80 радянських часів, і невдала модернізація. А у нас як раз дуже вдала модернізація нашого танка Т-72", - підкреслив він.

До речі, на військових полігонах розпочато вогневі випробування нового українського танка Т-72АМТ, розробленого та створеного на Київському бронетанковому заводі.

Як повідомлялося раніше, 26 червня на Гончарівському полігоні в Чернігівській області відбулися випробування артилерійських снарядів та мінометних мін українського виробництва.

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