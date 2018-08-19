"Удачная модернизация": раскрыты подробности о новом "убийце танков" в Украине

Иллюстративное фото: танк (mil.gov.ua)

Танк уже прошел испытание на полигоне

Модернизированный украинский танк Т-64 теперь значительно лучше российского Т-72БЗ. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Ковтун, передает "Обозреватель".

"В российской армии основной танк, который стоит на вооружении - Т-72Б3. Наш модернизированный танк Т-64 по сравнению с Т-72Б3 имел свои недостатки. По большому счету, он был слабее. Сейчас, учитывая, что у нас было достаточное число танков Т-72, мы провели модернизацию, и наш нынешний танк Т-72АМТ значительно лучше российского Т-72Б3", - сказал он.

Более того, как утверждает Ковтун, Россия в ближайшее время ничего не сможет противопоставить украинскому "убийце танков".

"Российские танки Т-90, не говоря уже об "Армате" – это "сырые" танки, их в войсках практически нет. Я вообще не уверен, что "Армата" появится, потому что "Армата" – частичная модернизация танка Т-80 советских времен, и неудачная модернизация. А у нас как раз очень удачная модернизация нашего танка Т-72", - подчеркнул он.

Кстати, на военных полигонах начаты огневые испытания нового украинского танка Т-72АМТ, разработанного и созданного на Киевском бронетанковом заводе.

Как сообщалось ранее, 26 июня на Гончаровском полигоне в Черниговской области состоялись испытания артиллерийских снарядов и минометных мин украинского производства.

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