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"Удар нижче пояса": Євробачення 2019 блокує запити росіян і не пускає до Ізраїлю

STYLERЖиття    15.01.2019 - 18:55
"Удар нижче пояса": Євробачення 2019 блокує запити росіян і не пускає до Ізраїлю
Фото: колаж РБК-Україна

Схожа ситуація відбувалася і під час Дитячого Євробачення

На сайті пісенного конкурсу Євробачення 2019 в Ізраїлі для інтернет-користувачів з Російської Федерації не працює допуск із акредитаційною формою, внаслідок чого немає можливості подати заявку. При переході на веб сторінку ebu.accredion.com браузери видають помилку і показують "44: the page you were looking for could not be found".

Для того, щоб вирішити проблему, росіянам доводиться змінювати IP-адресу комп'ютера за допомогою VPN-додатки і заходити на сайт нібито з території іншої держави.

&quot;Удар нижче пояса&quot;: Євробачення 2019 блокує запити росіян і не пускає до Ізраїлю

Скрін: ebu.accredion.com

До слова, аналогічний спосіб вирішення труднощів із доступом відбувається і з популярним месенджером Telegram, який у РФ перебуває під "табу".

Додамо, що росіяни стикалися з проблемою також і з Дитячим Євробаченням.

Зазначимо, що дедлайн для реєстрації акредитацій через офіційний сайт конкурсу - 19 березня.

&quot;Удар нижче пояса&quot;: Євробачення 2019 блокує запити росіян і не пускає до Ізраїлю

Скрін: ebu.accredion.com

В російській пресі у зв'язку зі "дивними санкціями" - справжнє обурення:

"Коли вони наклали санкції, ми мовчали. Коли вони сфабрикували справу Скрипалів, ми мовчали. Але це удар нижче пояса", - йдеться в повідомленні одного з російських видань в мережі.

&quot;Удар нижче пояса&quot;: Євробачення 2019 блокує запити росіян і не пускає до Ізраїлю

Скрін з Telegram-сторінки Super

Нагадаємо, що Євробачення 2019 пройде в Тель-Авіві (Ізраїль) з 14 по 18 травня.

Як ми вже писали, українці склали свій рейтинг фаворитів на Національному відборі Євробачення 2019.

Нагадаємо, що за право виступити в Тель-Авіві на Євробаченні 2019 від України змагатимуться 16 претендентів - ми пропонуємо вам познайомитися з усіма учасниками Нацвідбору.

Так, весь список учасників пісенного конкурсу вже опублікований, в ньому, як новачки, так і ті, хто пробував свої сили на минулому Нацвідборі.

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