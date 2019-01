"Удар ниже пояса": Евровидение 2019 блокирует запросы россиян и не пускает в Израиль

Фото: коллаж РБК-Украина

На сайте песенного конкурса Евровидение 2019 в Израиле для интернет-пользователей из Российской Федерации не работает допуск с аккредитационной формой, вследствие чего нет возможности подать заявку. При переходе на веб страницу ebu.accredion.com браузеры выдают ошибку и показывают "44: the page you were looking for could not be found".

Для того, чтобы обойти проблему, россиянам приходится менять IP-адрес компьютера с помощью VPN-приложения и заходить на сайт якобы с территории другого государства.

Кстати, аналогичный способ решения сложностей с доступом происходит и с популярным мессенджером Telegram, который в РФ находится под "табу".

Добавим, что россияне сталкивались с проблемой также и с Детским Евровидением.

Отметим, что дедлайн для регистрации аккредитаций через официальный сайт конкурса - 19 марта.

В российской прессе в связи со "странными санкциями" - негодование и возмущение:

"Когда они наложили санкции, мы молчали. Когда они состряпали дело Скрипалей, мы молчали. Но это удар ниже пояса", - говорится в сообщении одного из российских издания в сети.

Напомним, что Евровидение 2019 пройдет в в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая.

