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"Удар ниже пояса": Евровидение 2019 блокирует запросы россиян и не пускает в Израиль

STYLERЖизнь    15.01.2019 - 18:55
"Удар ниже пояса": Евровидение 2019 блокирует запросы россиян и не пускает в Израиль
Фото: коллаж РБК-Украина

Похожая ситуация происходила и во время Детского Евровидения

На сайте песенного конкурса Евровидение 2019 в Израиле для интернет-пользователей из Российской Федерации не работает допуск с аккредитационной формой, вследствие чего нет возможности подать заявку. При переходе на веб страницу ebu.accredion.com браузеры выдают ошибку и показывают "44: the page you were looking for could not be found".

Для того, чтобы обойти проблему, россиянам приходится менять IP-адрес компьютера с помощью VPN-приложения и заходить на сайт якобы с территории другого государства.

&quot;Удар ниже пояса&quot;: Евровидение 2019 блокирует запросы россиян и не пускает в Израиль

Скрин: ebu.accredion.com

Кстати, аналогичный способ решения сложностей с доступом происходит и с популярным мессенджером Telegram, который в РФ находится под "табу". 

Добавим, что россияне сталкивались с проблемой также и с Детским Евровидением.

Отметим, что дедлайн для регистрации аккредитаций через официальный сайт конкурса - 19 марта. 

&quot;Удар ниже пояса&quot;: Евровидение 2019 блокирует запросы россиян и не пускает в Израиль

Скрин: ebu.accredion.com

В российской прессе в связи со "странными санкциями" - негодование и возмущение:

"Когда они наложили санкции, мы молчали. Когда они состряпали дело Скрипалей, мы молчали. Но это удар ниже пояса", - говорится в сообщении одного из российских издания в сети.

&quot;Удар ниже пояса&quot;: Евровидение 2019 блокирует запросы россиян и не пускает в Израиль

Скрин с Telegram-страницы Super

Напомним, что Евровидение 2019 пройдет в в Тель-Авиве (Израиль) с 14 по 18 мая.

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Напомним, что за право выступить в Тель-Авиве на Евровидении 2019 от Украины будут соревноваться 16 претендентов - мы предлагаем вам познакомиться со всеми участниками Нацотбора.

Так, весь список участников песенного конкурса уже опубликован, в нем, как новички, так и те, кто пробовал свои силы на прошлом Нацотборе.

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