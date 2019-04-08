Угон авто: українцям розповіли, як не потрапити на гачок шахраїв

Колаж РБК-Україна

Українцям дали практичні поради, як уберегти машину від угону

Українцям розповіли, як вберегтися від угону авто, оскільки проблема є досить актуальною в наші дні. Так, наприклад, у столиці щодня викрадають від трьох до п'яти автомобілів, саме тому Київ є лідером за кількістю викрадених машин. Далі йдуть Одеська та Дніпропетровська області, про що інформує ТСН.

Власникам Вазів, Daewoo і Toyota варто бути особливо уважними, адже саме ці машини викрадають в Україні найчастіше. Те ж саме стосується Mercedes, Honda і BMW. У столиці лідерами угонів в основному стають авто японського автопрому.

За словами експертів, машину потрібно забезпечити певними ступенями захисту. Бо від угону не врятує навіть страхова, а шансів знайти по гарячих слідах, якщо афера сталася вночі, практично нуль.

"На сьогоднішній день, як показує практика стосовно затриманих осіб, в більшості викрадаються автомобілі з використанням електронного пристрою", - розповів начальник відділу управління карного розшуку ГУ НП у Києві Анатолій Краєвський.

Відео: YouTube/ТСН)

Також українцям настійно не рекомендують залишати свої ключі від машини на СТО або мийці. Злодії постійно вдосконалюють техніку та навички, оскільки такий бізнес досить прибутковий. Тому в машині обов'язково повинні бути сигналізація і центральний замок. А ще експерти радять обов'язково поставити GPS.

"Ми затримали групу осіб, один з яких вже був засуджений судом до реального терміну відбування покарання і перебував у розшуку. Вони здійснювали незаконне заволодіння різних марок автомобілів", - розповів Краєвський.

До речі, закон дозволяє злодіям бути засудженим і перебувати на волі. Якщо машину знайшли цілою і неушкодженою, повернули її власникові - то примітка дозволяла перекваліфікувати статтю з важкої частини на нетяжку.

Нагадаємо, що незабаром "евробляхерів" можуть чекати неприємності. У власників залишилося менше 50 днів, щоб вирішити питання з узаконенням своїх авто.

А також про те, що Аніта Луценко різко висловилася про викрадення авто.