Варто поквапитися: "євробляхерів" можуть очікувати неприємності

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У власників авто залишилося 50 днів, щоб вирішити питання з їх узаконенням

У "євробляхерів" залишилося менше 50 днів, щоб вирішити питання з узаконенням своїх авто. Проте на даний момент, українці практично припинили розмитнення б/у авто, про що інформує "Сьогодні".

Після 22 лютого попит на нові машини виріс на 8%, а машини на єврономерах почали масово здаватися на запчастини. Автоексперт Олексій Мкртчян стверджує, що до літа "євробляхи" зникнуть з доріг країни назовсім.

Він додає: "Більшість тих, хто хотів узаконити авто на єврономерах, це зробили, решта поступово здають їх на розбирання, через що ціни у приймальників запчастин впали втричі".

Експерт каже, що не оштрафують за нерастаможку тих, хто ввіз машину знеособлено, через посередника, а не у режимі транзиту. Теж саме стосується випадків, які пов'язані з втратою транзитного авто за обставинами непереборної сили (ДТП, викрадення, підпал, військові дії). Той, хто його ввіз, звільняється від сплати штрафу.

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Однак попит на нові автомобілі у березні 2019 виріс на 8% в порівнянні з березнем 2018. Експерти відзначають, що ті, у кого є гроші, переключаються на ринок нових автомобілів, оскільки надії на те, що пільговий період розмитнення подовжать, зникли.

Нагадаємо, що у Закарпатській області чоловік на "євробляxi" порорвав кордон. Прикордонний наряд затримав його і оштрафував. Однак через кілька годин він спробував повторити маневр.

Ми писали, як митні брокери розводять українців. Українців застерігають: якщо людина пропонує заплатити готівкою, то вона аферист.

Також ми повідомляли, що в Білій Церкві водій авто на "євробляхах" у стані алкогольного сп'яніння спровокував аварію, в якій постраждали діти.