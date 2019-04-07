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Стоит поторопиться: "евробляхеров" могут ожидать неприятности

STYLERЖизнь    07.04.2019 - 10:36
Стоит поторопиться: "евробляхеров" могут ожидать неприятности
К

У владельцев авто осталось 50 дней, чтобы решить вопрос с их узакониванием

У "евробляхеров" осталось менее 50 дней, чтобы решить вопрос с узакониванием своих авто. Однако на данный момент, украинцы практически прекратили растаможку б/у авто, о чем информирует "Сегодня".

После 22 февраля спрос на новые машины заметно вырос, а машины на еврономерах начали массово сдаваться на запчасти. Автоэксперт Алексей Мкртчян утверждает, что к лету "евробляхи" исчезнут с дорог страны насовсем.

Он добавляет: "Большинство тех, кто хотел узаконить авто на еврономерах, это сделали, остальные постепенно сдают их на разборку, из-за чего цены у приемщиков запчастей упали втрое".

Эксперт говорит, что не оштрафуют за нерастаможку тех, кто ввез машину обезличенно, через посредника, а не в режиме транзита. Тоже самое касается случаев, которые связаны с потерей транзитного авто по обстоятельствам непреодолимой силы (ДТП, угон, поджог, военные действия). Тот, кто его ввез, освобождается от уплаты штрафа.

Стоит поторопиться: &quot;евробляхеров&quot; могут ожидать неприятностиИллюстративное фото (РБК-Украина)

К слову, спрос на новые автомобили в марте 2019 вырос на 8% по сравнению с мартом 2018. Эксперты отмечают, что те, у кого есть деньги, переключаются на рынок новых автомобилей, поскольку надежды на то, что льготный период растаможки продлят, исчезли.

Напомним, что в Закарпатской области мужчина на "евробляхе" прорвал границу. Пограничный наряд задержал его и оштрафовал. Однако через несколько часов он попытался повторить маневр.

Мы писали, как таможенные брокеры разводят украинцев. Украинцев предостерегают: если человек предлагает заплатить наличными, то он аферист. 

Также мы сообщали, что в Белой Церкви водитель авто на "евробляхах" в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал аварию, в которой пострадали дети.

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