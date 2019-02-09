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Афера с "евробляхами": как таможенные брокеры разводят украинцев

STYLERЖизнь    09.02.2019 - 09:47
Афера с "евробляхами": как таможенные брокеры разводят украинцев
Фото: facebook.com/gursmz

Харьковчане обманули более ста владельцев авто

Видео: (YouTube/Сегодня)

В Харькове двое парней обманули более ста "евробляхеров". Мошенники притворялись таможенными брокерами и выманивали у доверчивых украинцев по тысяче долларов. Об этом информирует Сегодня.

Евгению машину пригнали из Литвы. Те же люди посоветовали брокеров из соседнего офиса, чтобы растаможить. Им Евгений заплатил более двух тысяч долларов и ждал, однако никаких звонков не поступало на протяжении длительного времени. Тогда мужчина решил сам поехать в офис и разобраться.

"Нашел свои документы - купчую и выписку. Все. Моя машина никак не проплачена. И растамаживать я ее тоже уже не собираюсь, потому что рассчитывал на одно, а получилось по-другому", - рассказывает пострадавший Евгений Бойко.

Оказалось, два молодых парня представлялись брокерами. Обещали за 10 дней растаможить авто, дальше тянули время и не возвращали денег. А после переставали отвечать на звонки. Некоторые жертвы жестокой аферы отдали мошенникам не только документы, но и авто с ключами.

"Я бегаю сегодня с утра здесь и пытаюсь добиться - сделайте хоть что-нибудь, чтоб ее не украли. Здесь уже счет идет не на деньги, которые воровали. У меня вот в любой момент может уехать машина из-под носа и никто ничего ничего не сделает", - негодует пострадавшая Ольга Кошелева.

По закону, авто с еврономерами растаможивает только брокер. Его услуги будут стоить не более трехсот долларов. Остальное должно идти только на счета таможни. Украинцев также предостерегают: если человек предлагает заплатить наличными, то он аферист. 

Напомним, что известный украинский телеведущий Александр Педан высказал свое отношение к "евробляхам".

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви водитель авто на "евробляхах" в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал аварию, в которой пострадали дети.

Мы также сообщали о том, что "евробляхи" массово вывозятся в Польшу. Те, кто не может провести растаможку, вывозят машины в Польшу, Словакию и Румынию, где они остаются навсегда брошенными.

 

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