"На права не хватило": телеведущий раскритиковал "евробляхи"

Видео: YouTube/Зе Интервьюер

Известный украинский телеведущий Александр Педан высказал свое отношение к "евробляхам". Об этом он рассказал в программе "Зе Интервьюер".

Он объяснил, что водители на европейских номерах чаще всего становятся участниками аварий и совершенно не боятся санкций со стороны полиции за нарушение ПДД.

"Это не честно. Я сам заработал на свою машину, а кто-то купил ее в три раза дешевле. Но это такое, фиг с ним. Мне им не жалко", - сказал Педан.

Он отметил, что когда видит на улице машину с литовскими номерами, то старается ехать осторожнее, так как не знает, чего от них можно ожидать.

"Эти машины реально ездят более "стремно". Я не знаю, с чем это связано. Может они купили там машину получше и заплатили меньше, чем хотели, а на права уже не хватило. Но я как вижу литовские номера, то начинаю ехать более аккуратно", - признался телеведущий.

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Он объяснил, что парню на таком автомобиле, если он нарушит ПДД, проще отдать свой автомобиль полиции, чем платить штраф.

"Да, есть стереотипы. Парень, который едет на такой машине и его остановит полиция, может просто им ее отдать. Что ему терять?" – высказал мнение Педан и добавил, что ему есть, что терять.

"Мое мнение такое. Я не получил ничего. Мне не упало ничего с неба. Я все, что купил, я на это заработал. Поэтому рассказывать мне, что я ничего не понимаю, потому что я езжу на хорошей машине…Сорри, я с самого дна начал", - отметил телеведущий и рассказал, как в начале своей карьеры он при переезде в Киев купил сначала квартиру, а потом и автомобиль в кредит.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали кладбище "евроблях" на границе с Украиной.

А также рассказывали о том, что Педан воспроизвел самую известную сцену из "Иронии судьбы".