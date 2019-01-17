ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"На права не хватило": телеведущий раскритиковал "евробляхи"

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 17:30

Видео: YouTube/Зе Интервьюер

Известный украинский телеведущий Александр Педан высказал свое отношение к "евробляхам". Об этом он рассказал в программе "Зе Интервьюер".

Он объяснил, что водители на европейских номерах чаще всего становятся участниками аварий и совершенно не боятся санкций со стороны полиции за нарушение ПДД.

"Это не честно. Я сам заработал на свою машину, а кто-то купил ее в три раза дешевле. Но это такое, фиг с ним. Мне им не жалко", - сказал Педан.

Он отметил, что когда видит на улице машину с литовскими номерами, то старается ехать осторожнее, так как не знает, чего от них можно ожидать.

"Эти машины реально ездят более "стремно". Я не знаю, с чем это связано. Может они купили там машину получше и заплатили меньше, чем хотели, а на права уже не хватило. Но я как вижу литовские номера, то начинаю ехать более аккуратно", - признался телеведущий.

&quot;На права не хватило&quot;: телеведущий раскритиковал &quot;евробляхи&quot;

Скриншот

Он объяснил, что парню на таком автомобиле, если он нарушит ПДД, проще отдать свой автомобиль полиции, чем платить штраф.

"Да, есть стереотипы. Парень, который едет на такой машине и его остановит полиция, может просто им ее отдать. Что ему терять?" – высказал мнение Педан и добавил, что ему есть, что терять.

"Мое мнение такое. Я не получил ничего. Мне не упало ничего с неба. Я все, что купил, я на это заработал. Поэтому рассказывать мне, что я ничего не понимаю, потому что я езжу на хорошей машине…Сорри, я с самого дна начал", - отметил телеведущий и рассказал, как в начале своей карьеры он при переезде в Киев купил сначала квартиру, а потом и автомобиль в кредит.

Напомним, ранее мы писали о том, что в сети показали кладбище "евроблях" на границе с Украиной.

А также рассказывали о том, что Педан воспроизвел самую известную сцену из "Иронии судьбы".

Минфин назвал сумму поступлений в бюджет от растаможки 30 тысяч "евроблях" Растаможка "евроблях": когда заработают новые правила
Новости Украины евробляхиевробляхаАлександр Педан
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь