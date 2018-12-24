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Сотни машин: в сети показали кладбище "евроблях" на границе с Украиной

STYLERЖизнь    24.12.2018 - 15:13
Сотни машин: в сети показали кладбище "евроблях" на границе с Украиной
Коллаж РБК-Украина

Владельцы авто на еврономерах превращают Ублю в огромную свалку

В словацком селе Убля, вблизи границы с Украиной, владельцы "евроблях" продолжают массово покидать свои авто. Это вызывает негодование местных жителей и властей.

Как пишет Mukachevo.net, только за декабрь украинцы оставили в этом небольшом населенном пункте более сотни машин. И количество брошенных легковых автомобилей продолжает расти с каждым днем.

Сотни машин: в сети показали кладбище &quot;евроблях&quot; на границе с Украиной

"Евробляхи" в селе Убля (фото: hnonline.sk / TASR / Roman Hanc)

Местные жители говорят, что иногда в село приезжают грузовики с "евробляхами" и выгружают машины сразу у границы. Люди переживают, что такими темпами Убля превратится в огромный мусорник.

 

"Кладбище евроблях" в селе Убля (фото: hnonline.sk / TASR / Roman Hanc)

Ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией заброшенные "евробляхи" разбирают на запчасти.

Напомним, украинцам рассказали, как растаможить авто, не пересекая границу. 

Также сообщалось, что сегодня в Украине по минимальным ценам распродают авто на еврономерах

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