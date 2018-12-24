Сотні машин: у мережі показали кладовище "євроблях" на кордоні з Україною

Колаж РБК-Україна

Власники авто на єврономерах перетворюють Ублю у величезне звалище

В словацькому селі Убля, поблизу кордону з Україною, власники "євроблях" продовжують масово залишати свої авто. Це викликає обурення місцевих жителів і влади.

Як пише Mukachevo.net, лише за грудень українці залишили в цьому невеликому населеному пункті більше сотні машин. І кількість кинутих легкових автомобілів продовжує зростати з кожним днем.

"Євробляхи" у селі Убля (фото: hnonline.sk / TASR / Roman Hanc)

Місцеві жителі кажуть, що іноді в село приїжджають вантажівки з "євробляхами" і вивантажують машини відразу біля кордону. Люди переживають, що такими темпами Убля перетвориться на величезний смітник.

"Кладовище євроблях" у селі Убля (фото: hnonline.sk / TASR / Roman Hanc)

Раніше ми писали про те, що на кордоні з Угорщиною занедбані "євробляхи" розбирають на запчастини.

Нагадаємо, українцям розповіли, як розмитнити авто, не перетинаючи кордон.

Також повідомлялося, що сьогодні в Україні за мінімальними цінами розпродають авто на єврономерах.