Сотні машин: у мережі показали кладовище "євроблях" на кордоні з Україною

Власники авто на єврономерах перетворюють Ублю у величезне звалище
В словацькому селі Убля, поблизу кордону з Україною, власники "євроблях" продовжують масово залишати свої авто. Це викликає обурення місцевих жителів і влади.
Як пише Mukachevo.net, лише за грудень українці залишили в цьому невеликому населеному пункті більше сотні машин. І кількість кинутих легкових автомобілів продовжує зростати з кожним днем.
"Євробляхи" у селі Убля (фото: hnonline.sk / TASR / Roman Hanc)
Місцеві жителі кажуть, що іноді в село приїжджають вантажівки з "євробляхами" і вивантажують машини відразу біля кордону. Люди переживають, що такими темпами Убля перетвориться на величезний смітник.
"Кладовище євроблях" у селі Убля (фото: hnonline.sk / TASR / Roman Hanc)
Раніше ми писали про те, що на кордоні з Угорщиною занедбані "євробляхи" розбирають на запчастини.
Нагадаємо, українцям розповіли, як розмитнити авто, не перетинаючи кордон.
Також повідомлялося, що сьогодні в Україні за мінімальними цінами розпродають авто на єврономерах.