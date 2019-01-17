"На права не вистачило": телеведучий розкритикував "евробляхи"

Відео: YouTube/Зе Інтерв'юер

Відомий український телеведучий Олександр Педан висловив своє ставлення до "евроблях". Про це він розповів у програмі "Зе Інтерв'юер".

Він пояснив, що водії на європейських номерах найчастіше стають учасниками аварій і зовсім не бояться санкцій з боку поліції за порушення ПДР.

"Це не чесно. Я сам заробив на свою машину, а хтось купив її в три рази дешевше. Але це таке, фіг з ним. Мені їм не шкода", - сказав Педан.

Він зазначив, що коли бачить на вулиці машину з литовськими номерами, то намагається їхати обережніше, так як не знає, чого від них можна очікувати.

"Ці машини реально їздять більш "стрьомно". Я не знаю, з чим це пов'язано. Може вони купили там машину краще і заплатили менше, ніж хотіли, а на права вже не вистачило. Але я як бачу литовські номери, починаю їхати більш акуратно", - зізнався телеведучий.

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Він пояснив, що хлопцеві на такому автомобілі, якщо він порушить ПДР, простіше віддати свій автомобіль поліції, ніж платити штраф.

"Так, є стереотипи. Хлопець, який їде на такій машині і його зупинить поліція, може просто їм її віддати. Що йому втрачати?" – висловив думку Педан і додав, що йому є що втрачати.

"Моя думка така. Я не отримав нічого. Мені не впало нічого з неба. Я все, що купив, я це заробив. Тому розповідати мені, що я нічого не розумію, тому що я їжджу на хорошій машині...Соррі, я з самого дна почав", - зазначив телеведучий і розповів, як в початку своєї кар'єри він при переїзді до Києва купив спочатку квартиру, а потім і автомобіль в кредит.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в мережі показали цвинтар "евроблях" на кордоні з Україною.

А також розповідали про те, що Педан відтворив саму відому сцену з "Іронії долі".