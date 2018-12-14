"Евробляхи" массово вывозятся в Польшу: где найти бесплатное авто

Видео: (YouTube/Грощі)

Сейчас владельцы "евроблях" все чаще сталкиваются с проблемой: бросить авто под открытым небом или продать за незначительную сумму денег. Об этом в сюжете рассказали журналисты передачи "Грощі".

С тех пор, как в силу вступили законы о растаможке автомобилей на иностранных номерах, украинцы столкнулись с реальными проблемами. Большинству горожан не под силу провести таможенное оформление, поэтому машины вывозятся в Польшу, Словакию и Румынию, где и остаются навсегда брошенными.

Владельцы "евроблях" бросают идеального состояния машины прямо посреди улиц, поскольку их даже нельзя сдать на утилизацию, так как перед этим необходимо снять авто с регистрации, для чего, в свою очередь, нужен владелец авто, иначе авто принимать откажутся.

Скриншот видео: (YouTube/Телеканал 1+1)

Заработать на утилизации, к слову, можно будет не более 500 долларов. Те, кто не смог отважиться и бросить машину на произвол судьбы, пытаются продать авто через интернет. Здесь можно найти авто за 150-300 долларов. И количество таких объявлений становится все больше.

Отмечается, что из нескольких миллионов "евроблях" за две недели официально растаможили всего тысячу автомобилей. Растаможка тысячного авто Nissan Qashqai +2 2011 года обошлась владельцу в 194,6 тыс. гривен.

Некоторые "евробляхеры" придумали, как обмануть "систему". Они становятся на временный учет в консульствах Украины за рубежом, чтобы без уплаты залога пересекать границу. Однако, такое себе могут позволить лишь те, кто имеет годовую визу или право на проживание в этой стране.

Напомним, что в Украине по новому закону растаможили тысячную "евробляху".

Мы писали, что в Верховной раде Украины не планируют увеличивать льготный период растаможки "евроблях".

А также сообщали, как поляки зарабатывают на украинцах.