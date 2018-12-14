"Евробляхи" масово вивозяться до Польщі: де знайти безкоштовне авто

Відео: (YouTube/Грощі)

Зараз власники "евроблях" все частіше стикаються з проблемою: кинути авто під відкритим небом або продати за незначну суму грошей. Про це в сюжеті розповіли журналісти передачі "Грощі".

З тих пір, як набули чинності закони про розмитнення автомобілів на іноземних номерах, українці зіткнулися з реальними проблемами. Більшості городян не під силу провести митне оформлення, тому машини вивозяться в Польщу, Словаччину та Румунію, де і залишаються назавжди кинутими.

Власники "евроблях" кидають ідеального стану машини прямо посеред вулиць, оскільки їх навіть не можна здати на утилізацію, так як перед цим необхідно зняти авто з реєстрації, для чого, у свою чергу, потрібен власник авто, інакше авто приймати відмовляться.

Скріншот відео: (YouTube/Телеканал 1+1)

Заробити на утилізації, до речі, можна буде не більше 500 доларів. Ті, хто не зміг наважитися і кинути машину напризволяще, намагаються продати авто через інтернет. Тут можна знайти авто за 150-300 доларів. І кількість таких оголошень стає все більше.

Наголошується, що з кількох мільйонів "євроблях" за два тижні офіційно розмитнили всього тисячу автомобілів. Розмитнення тисячного авто Nissan Qashqai +2 2011 року обійшлося власнику в 194,6 тис. гривень.

Деякі "євробляхери" придумали, як обдурити "систему". Вони стають на тимчасовий облік в консульствах України за кордоном, щоб без сплати застави перетинати кордон. Однак, таке собі можуть дозволити лише ті, хто має річну візу або право на проживання в цій країні.

Нагадаємо, що в Україні за новим законом розмитнили тисячну "евробляху".

Ми писали, що у Верховній раді України не планують збільшувати пільговий період розмитнення "євроблях".

А також повідомляли, як поляки заробляють на українцях.