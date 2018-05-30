Погрожували розправою: у Тернополі роми відібрали у дитини телефон

Зловмисники погрожували захисникам дитини

У Тернополі в парку Топільче роми відібрали телефон у дитини. Про це повідомляє te.20minut.ua з посиланням на очевидців.

Інцидент стався у вівторок, 29 травня, близько 20:00 неподалік від футбольного поля біля ТЦ "Орнава".

За словами очевидців, в кущах біля тротуару сиділи дві сім'ї ромської національності, вони конфліктували, і билися між собою. Один з чоловіків був у крові.

"У той час повз проїжджали діти на велосипедах. Їм дорогу перекрили роми. В одного з дітей ромської національності в руках був ніж. Дівчинка дістала телефон, щоб зателефонувати батькам, їй пригрозили та відібрали його", - розповіла свідок інциденту Олеся.

У конфлікт втрутилися чоловіки, які неподалік грали у футбол. Вони забрали у ромів телефон дитини і вступили в словесний конфлікт з кривдниками дівчинки. У ході перепалки роми сказали: "Як приїдеш до нас на Закарпаття - ми тебе зарубаємо".

Налякану дитину футболісти провели додому. Очевидці стверджують, що викликали поліцію, але патруль так і не приїхав.

У виданні підкреслили, що виклик зафіксований в патрульній поліції.

Правоохоронці Тернопільської області повідомили, що близько 23:45 надійшло повідомлення про те, що по вул. Живова біля ТЦ "Орнава" невідома особа ромської національності вирвала з рук мобільний телефон Xiaomi Redmi 5 і побігла в бік Тернопільського ставу.

Поліцейські обстежили прилеглу територію і не виявили камер відеоспостереження.

Зазначається, що громадянина, який повідомив про інцидент, доставили в наркодиспансер для проходження огляду на визначення алкогольного сп'яніння. Результат - 2,39 проміле, що в десять разів перевищує норму.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі розгромили табір ромів.

Коротко про головне за 29 травня (відео: РБК-Україна)