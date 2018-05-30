Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Погрожували розправою: у Тернополі роми відібрали у дитини телефон

STYLERLIFE        30.05.2018 - 15:56
Фото: Pinterest/Nikolay Bessonov
Фото: Pinterest/Nikolay Bessonov

Зловмисники погрожували захисникам дитини

У Тернополі в парку Топільче роми відібрали телефон у дитини. Про це повідомляє te.20minut.ua з посиланням на очевидців.

Інцидент стався у вівторок, 29 травня, близько 20:00 неподалік від футбольного поля біля ТЦ "Орнава".

За словами очевидців, в кущах біля тротуару сиділи дві сім'ї ромської національності, вони конфліктували, і билися між собою. Один з чоловіків був у крові.

"У той час повз проїжджали діти на велосипедах. Їм дорогу перекрили роми. В одного з дітей ромської національності в руках був ніж. Дівчинка дістала телефон, щоб зателефонувати батькам, їй пригрозили та відібрали його", - розповіла свідок інциденту Олеся.

У конфлікт втрутилися чоловіки, які неподалік грали у футбол. Вони забрали у ромів телефон дитини і вступили в словесний конфлікт з кривдниками дівчинки. У ході перепалки роми сказали: "Як приїдеш до нас на Закарпаття - ми тебе зарубаємо".

Налякану дитину футболісти провели додому. Очевидці стверджують, що викликали поліцію, але патруль так і не приїхав.

У виданні підкреслили, що виклик зафіксований в патрульній поліції.

Правоохоронці Тернопільської області повідомили, що близько 23:45 надійшло повідомлення про те, що по вул. Живова біля ТЦ "Орнава" невідома особа ромської національності вирвала з рук мобільний телефон Xiaomi Redmi 5 і побігла в бік Тернопільського ставу.

Поліцейські обстежили прилеглу територію і не виявили камер відеоспостереження.

Зазначається, що громадянина, який повідомив про інцидент, доставили в наркодиспансер для проходження огляду на визначення алкогольного сп'яніння. Результат - 2,39 проміле, що в десять разів перевищує норму.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі розгромили табір ромів.

Коротко про головне за 29 травня (відео: РБК-Україна)

Погроми на "Лісовий" у Києві: в мережі опублікували показові фото правоохоронців Напад на табір ромів в Тернополі: з'явилися подробиці події
Теги: полиция, Тернополь, цыгане
"Обірвався трос": в мережі розповіли про падіння з популярного атракціону (відео)
"Щира й скромна": на Донбасі вбили 15-річну українку (фото)
Український музикант потрапив в жахливе ДТП в центрі Києва (фото)
В сім'ї Олега Винника сталося горе
On Top