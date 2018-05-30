Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Угрожали расправой: в Тернополе ромы отобрали у ребенка телефон

STYLERLIFE        30.05.2018 - 15:56
Фото: Pinterest/Nikolay Bessonov
Фото: Pinterest/Nikolay Bessonov

Злоумышленники угрожали защитникам ребенка

В Тернополе в парке Топильче ромы отобрали телефон у ребенка. Об этом сообщает te.20minut.ua со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во вторник, 29 мая, около 20:00 возле футбольного поля около ТЦ "Орнава".

По словам очевидцев, в кустах у тротуара сидели две семьи ромской национальности, они конфликтовали, и дрались между собой. Один из мужчин был в крови.

"В то время мимо проезжали дети на велосипедах. Им дорогу перекрыли ромы. У одного из детей ромской национальности в руках был нож. Девочка достала телефон, чтобы позвонить родителям, ей пригрозили и отобрали его", - рассказала свидетельница инцидента Олеся.

В конфликт вмешались мужчины, которые неподалеку играли в футбол. Они забрали у ромов телефон ребенка и вступили в словесный конфликт с обидчиками девочки. В ходе перепалки ромы сказали: "Как приедешь к нам на Закарпатье - мы тебя зарубим".

Напуганного ребенка футболисты провели домой. Очевидцы утверждают, что вызвали полицию, но патруль так и не приехал.

В издании подчеркнули, что вызов зафиксирован в патрульной полиции.

Правоохранители Тернопольской области сообщили, что около 23:45 поступило сообщение о том, что по ул. Живова возле ТЦ "Орнава" неизвестная особа ромской национальности вырвала из рук мобильный телефон Xiaomi Redmi 5 и побежала в сторону Тернопольского пруда.

Полицейские обследовали прилегающую территорию и не обнаружили камер видеонаблюдения.

Отмечается, что гражданина, который сообщил об инциденте, доставили в наркодиспансер для прохождения освидетельствования на определение алкогольного опьянения. Результат - 2,39 промилле, что в десять раз превышает норму.

Ранее сообщалось, что в Тернополе разгромили лагерь ромов.

Коротко о главном за 29 мая (видео: РБК-Украина)

Погромы на "Лесной" в Киеве: в сети опубликовали показательные фото правоохранителей Нападение на лагерь ромов в Тернополе: появились подробности происшествия
Теги: полиция, Тернополь, цыгане
"Оборвался трос": в сети рассказали о падении с популярного аттракциона (видео)
"Искренняя и скромная": на Донбассе убили 15-летнюю украинку (фото)
Украинский музыкант попал в ужасное ДТП в центре Киева (фото)
В семье Олега Винника случилось горе
On Top