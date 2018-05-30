Угрожали расправой: в Тернополе ромы отобрали у ребенка телефон

Злоумышленники угрожали защитникам ребенка

В Тернополе в парке Топильче ромы отобрали телефон у ребенка. Об этом сообщает te.20minut.ua со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел во вторник, 29 мая, около 20:00 возле футбольного поля около ТЦ "Орнава".

По словам очевидцев, в кустах у тротуара сидели две семьи ромской национальности, они конфликтовали, и дрались между собой. Один из мужчин был в крови.

"В то время мимо проезжали дети на велосипедах. Им дорогу перекрыли ромы. У одного из детей ромской национальности в руках был нож. Девочка достала телефон, чтобы позвонить родителям, ей пригрозили и отобрали его", - рассказала свидетельница инцидента Олеся.

В конфликт вмешались мужчины, которые неподалеку играли в футбол. Они забрали у ромов телефон ребенка и вступили в словесный конфликт с обидчиками девочки. В ходе перепалки ромы сказали: "Как приедешь к нам на Закарпатье - мы тебя зарубим".

Напуганного ребенка футболисты провели домой. Очевидцы утверждают, что вызвали полицию, но патруль так и не приехал.

В издании подчеркнули, что вызов зафиксирован в патрульной полиции.

Правоохранители Тернопольской области сообщили, что около 23:45 поступило сообщение о том, что по ул. Живова возле ТЦ "Орнава" неизвестная особа ромской национальности вырвала из рук мобильный телефон Xiaomi Redmi 5 и побежала в сторону Тернопольского пруда.

Полицейские обследовали прилегающую территорию и не обнаружили камер видеонаблюдения.

Отмечается, что гражданина, который сообщил об инциденте, доставили в наркодиспансер для прохождения освидетельствования на определение алкогольного опьянения. Результат - 2,39 промилле, что в десять раз превышает норму.

Ранее сообщалось, что в Тернополе разгромили лагерь ромов.

Коротко о главном за 29 мая (видео: РБК-Украина)