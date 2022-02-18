Прослужать набагато довше: як подовжити життя кухонним губкам та швабрі

Кухонні губки

Кухонні губки потрібно міняти раз в 7 днів – це дозволить уникнути розмноження мікробів на поверхні та попадання їх в організм.

Кухонні губки треба міняти раз на тиждень (www.pexels.com)

Після кожного застосування добре вимийте губку під проточною водою, видаляючи залишки засобу, і просушіть виріб.

Якщо ви хочете продезінфікувати губку, то на допомогу прийде мікрохвильова піч. Для цього виріб необхідно спочатку намочити та покласти на тарілку, а потім включити мікрохвильовку на максимальну потужність приблизно на 2 хвилин. Ніколи не кладіть суху губку - вона може спалахнути!

Можна нанести на губку оцет, хлорні дезінфектори та протерти нею поверхні на кухні - так ви вб'єте двох зайців відразу: ретельно протрете стільницю або раковину, і продезінфікуєте сам виріб.

До слова, целюлозні губки мають виражений антибактеріальний ефект і не провокують алергію. Вони здатні прослужити довше і підійдуть для миття дитячого посуду.

Самі довговічні – алюмінієві губки. Їх можна міняти раз на місяць, після використання для дезінфекції обдавати окропом.

Віник для дому

Міняти віники можна один-два рази на рік, щоб вони не поширювали накопичені бактерії та пилових кліщів.

Як зберігати віник, щоб він прослужив довше (www.pexels.com)

Після покупки новий віник варто замочити в гарячому 5% розчині солі - це допоможе зберегти його якість і продовжити термін служби.

Коштувати віник стоїть на держак, робочою частиною догори та зберігати в сухому приміщенні без світла. Можна також тримати виріб в горизонтальному положенні.

А ось ще один лайфхак, який не дасть вінику швидко зноситися, а бічним гілочкам - загинатися: натягніть на інвентар старі панчохи або пошийте чохол з тканини.

А якщо прути віника все ж зігнулися, то їх легко можна випрямити. Для цього потримайте віник кілька хвилин над посудом з киплячою водою.



Ні в якому разі не тримайте віник біля батарей або обігрівачів - від високої температури прути стають сухими та легко обламуються.

Ганчірки для прибирання

У ганчірок для миття поверхонь і стільниць термін експлуатації - два тижні. Після цього їх варто змінити.

Ганчірки для прибирання можна прати в машинці (www.pexels.com)

А ось ганчірки з мікрофібри та універсальні серветки для меблів при правильній експлуатації й регулярному очищенні можуть прослужити від декількох місяців до пів року.

З серветками з віскози складніше. Їх термін експлуатації невеликий - до двох тижнів.

Всі ганчірки після ретельного прання варто правильно сушити - зберігати їх в підвішеному вигляді, і викидати при виникненні запаху, навіть якщо приблизний термін служби ще не закінчився.

Змінні губки й серветки для швабри з віджиманням

Швабра зі змінною поролоновою губкою у формі валика стала незамінним помічником практично в кожному домі - вона зручна і недорога.

Губки для швабри служать кілька місяців (www.pexels.com)

Нові швабри погано вбирають воду, тому що на виробництві їх обробляють спеціальним хімічним розчином. Тому після покупки, насадку треба замочити у воді з миючим засобом на кілька годин, а потім випрати.

Після кожного миття підлоги губку потрібно прополоскати в чистій воді, щоб позбутися від миючих засобів, які можуть пошкодити волокна матеріалу.

Не забувайте періодично дезінфікувати насадки. Замочіть їх в розчині гарячої води з оцтом в пропорції 1:1 і залиште на пів години. Викрутіть і добре просушіть.

Насадку з мірофібри для швабри-метелика час від часу необхідно прати вручну або в машинці при температурі 60 °і добре її просушувати. Це допоможе уникнути появи неприємного запаху.

Навіть за умови, що ви ретельно доглядаєте за насадками, користуватися ними можна не довше 2-3 місяців.

Не обов'язково купувати знову цілий виріб, досить поміняти губку або тканинну насадку-запаску. В середньому в однієї швабри губку можна міняти до 10 разів.