Прослужат гораздо дольше: как продлить жизнь кухонным губкам и швабре

Кухонные губки

Кухонные губки нужно менять раз в 7 дней - это позволит избежать размножения микробов на поверхности и попадания их в организм.

Кухонные губки надо менять раз в неделю (www.pexels.com)

После каждого применения хорошо вымойте губку под проточной водой, удаляя остатки средства, и просушите изделие.

Если вы хотите продезинфицировать губку, то на помощь придет микроволновая печь. Для этого изделие необходимо сначала намочить и положить на тарелку, а затем включить микроволновку на максимальную мощность примерно на 2 минут. Никогда не кладите сухую губку - она может загореться!

Можно нанести на губку уксус, хлорные дезинфекторы и протереть ею поверхности на кухне - так вы убьете двух зайцев сразу: тщательно протрете столешницу или раковину, и продезинфицируете само изделие.

К слову, целлюлозные губки обладают выраженным антибактериальным эффектом и не провоцируют аллергию. Они способны прослужить дольше и пригодятся для мытья детской посуды.

Самые долговечные – алюминиевые губки. Их можно менять раз в месяц , после использования для дезинфекции обдавать кипятком.

Веник для дома

Менять веники можно один-два раза в год, чтобы они не распространяли накопившиеся бактерии и пылевых клещей.

Как хранить веник, чтобы он прослужил дольше (www.pexels.com)

После покупки новый веник стоит замочить в горячем 5% растворе соли - это поможет сохранить его качество и продлить срок службы.

Стоить веник стоит на рукоятку, метущей частью кверху и хранить в сухом помещении без света. Можно также держать изделие в горизонтальном положении.

А вот еще один лайфхак, который не даст венику быстро износиться, а боковым веточкам - загибаться: натяните на инвентарь старый чулок или пошейте чехол из ткани.

А если прутья веника все же изогнулись, то их легко можно выпрямить. Для этого подержите веник несколько минут над посудой с кипящей водой.



Ни в коем случае не держите веник возле батарей или обогревателей - от высокой температуры прутья становятся сухими и легко обламываются.

Тряпки для уборки

У тряпок для мытья поверхностей и столешниц срок эксплуатации - две недели. После этого их стоит сменить.

Тряпки для уборки можно стирать в машинке (www.pexels.com)

А вот тряпки из микрофибры и универсальные салфетки для мебели при правильной эксплуатации и регулярной очистке могут прослужить от нескольких месяцев до полугода.

С салфетками из вискозы сложнее. Их срок эксплуатации небольшой - до двух недель.

Все тряпки после тщательной стирки стоит правильно сушить - хранить их в подвешенном виде, и выбрасывать при возникновении запаха, даже если примерный срок службы еще не истек.

Сменные губки и салфетки для швабры с отжимом

Швабра со сменной поролоновой губкой в форме валика стала незаменимым помощником практически в каждом доме - она удобная и недорогая.

Губки для швабры служат пару месяцев (www.pexels.com)

Новые швабры плохо впитывают воду, потому что на производстве их обрабатывают специальным химическим раствором. Поэтому после покупки, насадку надо замочить в воде с моющим средством на несколько часов, а затем постирать.

После каждого мытья пола губку нужно прополоскать в чистой воде, чтобы избавиться от моющих средств, которые могут повредить волокна материала.

Не забывайте периодически дезинфицировать насадки. Замочите их в растворе горячей воды с уксусом в пропорции 1:1 и оставьте на полчаса. Отожмите и хорошо просушите.

Насадку из мирофибры для швабры-бабочки время от времени необходимо стирать вручную или в машинке при температуре 60 °и хорошо ее просушивать. Это поможет избежать появления неприятного запаха.

Даже при условии, что вы тщательно ухаживаете за насадками, пользоваться ими можно не дольше 2-3 месяцев.

Не обязательно покупать снова целое изделие, достаточно поменять губку или тканевую насадку-запаску. В среднем у одной швабры губку можно менять до 10 раз.