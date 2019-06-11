Україна у фіналі ЧС: відео небезпечних моментів матчу і переможного гола

Молодіжна збірна України (фото: GettyImages)

Молодіжна збірна України вперше вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу

Збірна України вийшла у фінал молодіжного чемпіонату світу з футболу, який проходить у Польщі. Наша команда обіграла збірну Італії з рахунком 1:0. У мережі з'явилося відео найнебезпечніших моментів гри.

Обидві команди починали матч обережно, ніхто не поспішав йти вперед. За перші 15 хвилин гри не було абсолютно жодного удару в площину воріт. Велику частину часу захисники України та Італії перепасовувалися на своїй половині поля.

Іноді матч пожвавлювався дальніми передачами. Після прострілу Юхима Коноплі Сергій Булеца забив м'яч у ворота збірної Італії з центру штрафного майданчика.

Україна у фіналі ЧС - відео найнебезпечніших моментів гри (відео: YouTube/Rey Comps)

Драма розгорнулася під кінець гри. Так на 80-й хвилині матчу збірна України залишилася грати в меншості, оскільки поле залишив захисник Денис Попов за фол у верховій боротьбі. Причиною вилучення стала друга жовта картка за гру. Варто зазначити, що через це видалення Попов пропустить фінальний матч.

В компенсований арбітром час матчу збірна України пропустила гол, але він був скасований після того, як головний арбітр переглянув відеоповтор і побачив, що гравець збірної Італії Джанлука Скамакка порушував правила перед тим, як забити м'яч.

З ким Україна зіграє у фіналі поки невідомо. Наш суперник визначиться у матчі між Еквадором і Південною Кореєю. При цьому фінальна гра відбудеться в суботу, 15 червня.

Нагадаємо, що воротар збірної України приєднався до молодіжної команди.

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