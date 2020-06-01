Україна відновлює авіарейси в Європу: куди можна полетіти

Українці, які не хочуть сидіти постійно вдома, знову зможуть літати в Європу. Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що з 15 червня поновлюється міжнародне і внутрішнє авіасполучення.

При цьому в міжнародному аеропорту "Київ" польоти поновляться з 16 червня. Про свою готовність почати міжнародні рейси заявили такі авіакомпанії як Belavia, LOT, WizzAir. Також рейс до Запоріжжя готова виконувати компанія Мотор Січ. Про це повідомляє прес-служба аеропорту "Київ".

Куди можна полетіти 16 червня?

Belavia - Мінськ (Білорусь);

LOT – Варшава (Польща), WizzAir - Біллунд (Данія), Афіни (Греція), Берлін (Німеччина), Вільнюс (Литва), Нюрнберг (Німеччина), Ларнака (Кіпр), Відень (Австрія), Бремен (Німеччина), Рига (Латвія), Лісабон (Португалія), Ганновер (Німеччина), Гданськ (Польща).

Варто зазначити, що в Міністерстві закордонних справ України розповіли про плани інших країн щодо відновлення авіасполучення в умовах пандемії і де зараз відкрито аеропорти.

Ми також писали про те, що цього літа українці зможуть відпочити не тільки в ряді країн Євросоюзу. При цьому необхідно враховувати важливі нюанси, а купувати квитки поки що не варто поспішати, і експерти розповіли чому.

Нагадаємо, після карантину польоти в ЄС будуть за новими правилами.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій розповів, що буде з цінами на проїзд у метро, потягах, маршрутках і літаках.