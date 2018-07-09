Україна вперше не поїде на дитяче Євробачення

Від нашої країни не буде представника на конкурсі

Україна не братиме участі в дитячому Євробаченні 2018. Про це повідомляє "Суспільне мовлення".

Причина цього в критичному недофінансуванні Національної суспільної телерадіокомпанії України.

"Участь в Дитячому Євробаченні передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов'язковий внесок у Європейський мовний союз - організатор конкурсу - за участь в змаганні", - сказано в повідомленні.

"У цьому році НСТУ вперше не має фінансової можливості здійснити витрати на проведення відбіркових турів, сплатити внесок і здійснити всі обов'язкові виплати", - додали в компанії.

У розподілі видатків державного бюджету України на 2018 рік для НСТУ передбачено 776 млн грн. Ця сума не покриває поточних операційних витрат компанії до кінця 2018 року.

"Для нормальної роботи телерадіокомпанії і всіх 23 регіональних філій необхідно 330 млн грн на оплату всіх видів трансляції протягом року, близько 139 млн грн на капітальні видатки; 50 млн грн на комунальні платежі, а також 31 млн грн податку на землю", - зазначили в копанні.

Виробництво контенту і забезпечення життєдіяльності компанії вимагають витрат в сумі 150 млн грн і 72 млн грн відповідно. Таким чином дефіцит бюджету "Суспільного" в 2018 році становить 759 млн грн.

Україна щорічно брала участь в дитячому Євробаченні, починаючи з 2006 року. На цей раз конкурс відбудеться в листопаді 2018 року в Мінську.

До речі, Ізраїль можуть позбавити права проводити Євробачення.

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення 2018 Нетта Барзілай піддалася критиці і звинуваченням в плагіаті.

Медіахолдинг Universal Music вже направив попереджувального листа авторам "Toy" Дорон Медалі і ставить Беґер зі звинуваченнями в плагіаті. Відзначимо, що статут Євробачення передбачає обов'язкову оригінальність композицій.

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