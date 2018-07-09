Украина впервые не поедет на детское Евровидение

От нашей страны не будет представителя на конкурсе

Украина не будет участвовать в детском Евровидении 2018. Об этом сообщает "Суспільне мовлення".

Причина этого в критическом недофинансировании Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

"Участие в Детском Евровидении предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз – организатор конкурса – за участие в соревновании", – сказано в сообщении.

"В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности осуществить затраты на проведение отборочных туров, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты", – добавлюет в компании.

В распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НОТУ предусмотрено 776 млн грн. Эта сумма не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года.

"Для нормальной работы телерадиокомпании и всех 23 региональных филиалов необходимо 330 млн грн на оплату всех видов трансляции в течение года, около 139 млн грн на капитальные расходы; 50 млн грн на коммунальные платежи, а также 31 млн грн налога на землю", - отметили в копании.

Производство контента и обеспечение жизнедеятельности компании требуют расходов в сумме 150 млн грн и 72 млн грн соответственно. Таким образом дефицит бюджета "Суспільного" в 2018 году составляет 759 млн грн.

Украина ежегодно участвовала в детском Евровидении, начиная с 2006 года. На этот раз конкурс состоится в ноябре 2018 году в Минске.

Кстати, Израиль могут лишить права проводить Евровидение.

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