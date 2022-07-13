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В Україні буде сонячно, місцями - дощ: новий прогноз погоди

Фото: Погода в Україні на 14 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні у четвер, 14 липня, буде майже без опадів. У більшості областей буде сонячна та тепла погода.

Що буде з погодою завтра - читайте нижче.

Синоптикиня Наталка Діденко каже, що літня погода почне відновлюватися, принаймні, в північних та західних областях.

У більшості областях температура повітря буде +22...+28 градусів.

Прохолодне повітря затримається на північному сході України - у Сумській, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Луганській областях. Там температура становитиме +19...+22 градуси.

На Закарпатті та в Одеській області синоптики прогнозують до +30 градусів.

"Дощовий циклон завтра відступить, опади припинятимуться, переважатиме в Україні суха погода, з'явиться сонечко. Лише північні області та північно-східну частину України ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону - там ймовірні періодичні дощі, грози", - написала Діденко.

За даними Укргідрометцентру, 14 липня вночі крім західних та більшості південних областей, очікується дощ. Вдень у північно-східній частині, Донецькій та Луганській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без істотних опадів.

В Україні вітер буде північно-західний та західний, 7-12 м/с.

У Києві 14 липня вночі також ітиме дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +12...+14, вдень +23...+25 градусів.

Прогноз погоди на 14 липня

Раніше синоптики попередили українців про 40-градусну спеку влітку.

Також ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на липень.

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