В Україні буде сонячно, місцями - дощ: новий прогноз погоди

Погода в Україні у четвер, 14 липня, буде майже без опадів. У більшості областей буде сонячна та тепла погода.
Що буде з погодою завтра - читайте нижче.
Синоптикиня Наталка Діденко каже, що літня погода почне відновлюватися, принаймні, в північних та західних областях.
У більшості областях температура повітря буде +22...+28 градусів.
Прохолодне повітря затримається на північному сході України - у Сумській, Харківській, Полтавській, Чернігівській та Луганській областях. Там температура становитиме +19...+22 градуси.
На Закарпатті та в Одеській області синоптики прогнозують до +30 градусів.
"Дощовий циклон завтра відступить, опади припинятимуться, переважатиме в Україні суха погода, з'явиться сонечко. Лише північні області та північно-східну частину України ще зачепить мокрим хвостом атмосферний фронт цього циклону - там ймовірні періодичні дощі, грози", - написала Діденко.
За даними Укргідрометцентру, 14 липня вночі крім західних та більшості південних областей, очікується дощ. Вдень у північно-східній частині, Донецькій та Луганській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза, на решті території без істотних опадів.
В Україні вітер буде північно-західний та західний, 7-12 м/с.
У Києві 14 липня вночі також ітиме дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі +12...+14, вдень +23...+25 градусів.
Раніше синоптики попередили українців про 40-градусну спеку влітку.
Також ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на липень.