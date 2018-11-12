В Україні готові віддати безкоштовно баржу, яку знімали у фільмі жахів

Колаж РБК-Україна

Фільм жахів входить в двадцятку найстрашніших фільмів

Акціонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство" повідомило про можливості реалізувати або віддати задарма дев'ять несамохідних барж, які знаходяться у поганому стані. Одна з цих барж використовувалася в зйомках фільму жахів. Про це пишуть "Факти" з посиланням на повідомлення судноплавної компанії.

Одна з барж, яка знаходиться в списку, UDP-DM-1026, була задіяна у фільмі жахів "Зона мертвих" (Сербія), який вийшов на екрани в 2009 році.

За словами кінокритиків, цей фільм входить в двадцятку найстрашніших фільмів жахів. За сюжетом фільму, конвойна служба Інтерполу, що транспортує небезпечного злочинця з Росії, потрапляє в неприємності. Їх групу оточують зомбі, які по одному вбивають учасників конвойної служби.

Всі інші баржі, які потрапили в список – це судна, які експлуатуються 30 років і більше. Два роки тому частину списаних барж списали на металобрухт, а виручені кошти використали на будівництво нової сухогрузной баржі в 2017 році на Кілійському суднобудівельно-судноремонтному заводі. Ця баржа обійшлася в $200 тисяч.

Кадри з фільму "Зона мертвих"

"Зазначені у списку плавзасоби в даний час знаходяться в незадовільному стані і за своїми технічними характеристиками не можуть бути використані в перевезеннях вантажів. Процедура списання державного майна регламентується, зокрема, "Порядку списання об'єктів державної власності, затвердженим постановою Кабінету міністрів України № 1314 від 8 листопада 2007 року", - прокоментували в ПРАТ "Українське Дунайське пароплавство".

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Відео: РБК-Україна