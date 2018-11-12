В Украине готовы отдать бесплатно баржу, которую снимали в фильме ужасов

Коллаж РБК-Украина

Фильм ужасов входит в двадцатку самых страшных фильмов

Акционерное общество "Украинское Дунайское пароходство" сообщило о возможности реализовать или отдать даром девять несамоходных барж, которые находятся в плохом состоянии. Одна из этих барж использовалась в съемках фильма ужасов. Об этом пишут "Факты" со ссылкой на сообщение судоходной компании.

Одна из барж, которая находится в списке, UDP-DM-1026, была задействована в фильме ужасов "Зона мертвых" (Сербия), который вышел на экраны в 2009 году.

По словам кинокритиков, этот фильм входит в двадцатку самых страшных фильмов ужасов. По сюжету фильма, конвойная служба Интерпола, которая перевозит опасного преступника из России, попадает в неприятности. Их группу окружают зомби, которые по одному убивают участников конвойной службы.

Все остальные баржи, которые попали в список – это судна, которые эксплуатируются 30 лет и больше. Два года назад часть списанных барж списали на металлолом, а вырученные средства использовали на постройку новой сухогрузной баржи в 2017 году на Килийском судостроительно-судоремонтном заводе. Эта баржа обошлась в $200 тысяч.

Кадры из фильма "Зона мертвых"

"Указанные в списке плавсредства в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии и по своим техническим характеристикам не могут быть использованы в перевозках грузов. Процедура списания государственного имущества регламентируется, в частности, "Порядком списания объектов государственной собственности, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины № 1314 от 8 ноября 2007 года", - прокомментировали в ЧАО "Украинское Дунайское пароходство".

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Видео: РБК-Украина