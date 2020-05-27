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В Україні можуть змінити правила прописки: що нового

STYLERЖиття    27.05.2020 - 17:16
В Україні можуть змінити правила прописки: що нового
Прописка в Україні (колаж: РБК-Україна)

Кабмін зайнявся зміною прописки

Кабінет міністрів України на своєму засіданні розглянув зміни в правилах реєстрації місця проживання громадян. В українців тепер не будуть вимагати документи при реєстрації дитини, яка не досягла повноліття, що підтверджують право на проживання в житлі за адресою реєстрації місця проживання батьків чи законного представника.

Якщо ж ці документи відсутні (якщо житло в іпотеці або у довірчій власності), то реєстрація місця проживання буде можлива за згодою власника/співвласника житла, наймача або членів його сім'ї. За умови, що дав згоду іпотекоутримувач або довірчий власник.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну. Про це розповів народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

При цьому також уточнюється, що працівник органу реєстрації може перевірити в Державному реєстрі прав на нерухоме майно, що знаходиться житло в іпотеці або у довірчій власності.

У заяві про реєстрацію місця проживання тепер можна вказувати, що житло знаходиться в іпотеці/довірчої власності як спосіб забезпечення виконання зобов'язань.

Варто зазначити, що українці не зможуть їздити в Білорусь як раніше. Тепер з 1 вересня 2020 року необхідно брати з собою закордонний паспорт. За внутрішніми українськими паспортами пропускати не будуть.

Але в'їхати в Україну з Білорусі можна, пред'явивши звичайний внутрішній український паспорт.

Нагадаємо, в мережу злили особисті дані мільйонів українців.

Раніше Туреччина ввела нові правила для іноземних туристів.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України Українапрописка
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