ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине могут изменить правила прописки: что нового

STYLERЖизнь    27.05.2020 - 17:16
В Украине могут изменить правила прописки: что нового
Прописка в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Кабмин занялся сменой прописки

Кабинет министров Украины на своем заседании рассмотрел изменения в правилах регистрации места проживания граждан. У украинцев теперь не будут требовать документы при регистрации ребенка, который не достиг совершеннолетия, подтверждающие право на проживание в жилье по адресу регистрации места проживания родителей или законного представителя.

Если же данные документы отсутствуют (если жилье в ипотеке или в доверительной собственности), то регистрация места жительства будет возможна с согласия собственника/совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи. При условии, что согласие дал ипотекодержатель или доверительный собственник.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина. Об этом рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

При этом также уточняется, что работник органа регистрации может проверить в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности.

В заявлении о регистрации места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.

Стоит отметить, что украинцы не смогут ездить в Беларусь как раньше. Теперь с 1 сентября 2020 года необходимо брать с собой загранпаспорт. По внутренним украинским паспортам пропускать не будут.

Но въехать в Украину из Беларуси можно предъявив обычный внутренний украинский паспорт.

Напомним, в сеть слили личные данные миллионов украинцев.

Ранее Турция ввела новые правила для иностранных туристов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Украинапрописка
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь