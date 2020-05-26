В Україні на карантині зросло безробіття: куди зараз можна влаштуватися

Названі найпопулярніші вакансії на карантині (фото: freepic.com)

Кількість вакансій через кризу скоротилося майже в половину

В Україні у період карантину катастрофічно зросло безробіття. Ринок вакансій скоротився на 55%. Зараз на одне робоче місце конкурс з 10 осіб.

Найпопулярнішими вакансіями зараз є місця в сільському господарстві. Там платять в середньому 7 тисяч гривень. Про це повідомляється в статистиці Державної служби зайнятості.

З тих пір, як у країні оголосили карантин, у базі даних державної служби зайнятості налічувалося 112 тисяч вакансій, що на 55% менше, ніж у цей же час в минулому році.

Середній розмір заробітної плати вакансії - 7 тисяч гривень. При цьому кількість претендентів на одну вакансію в Чернігівській області становило 28 осіб, а в Києві – дві людини.

За період карантину знайшли роботу 104 тисяч осіб, це на 49% менше, ніж у цей же час в минулому році.

Де більше всього знайшли роботу українці:

68% – в сільському господарстві;

8% – у переробній промисловості;

7% – у сфері торгівлі;

3% – у будівництві;

3% – у державному управлінні;

2% – у сфері транспорту та кур'єрської діяльності.

В Службі зайнятості розповідають, що у зв'язку з розквітом віддаленої роботи, вакансії кур'єра та онлайн-викладача можуть бути дуже затребуваними.

Як ми писали раніше, Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 20 тисяч гривень.

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Автор: Марія Соловей