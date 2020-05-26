В Україні на карантині зросло безробіття: куди зараз можна влаштуватися

Кількість вакансій через кризу скоротилося майже в половину
В Україні у період карантину катастрофічно зросло безробіття. Ринок вакансій скоротився на 55%. Зараз на одне робоче місце конкурс з 10 осіб.
Найпопулярнішими вакансіями зараз є місця в сільському господарстві. Там платять в середньому 7 тисяч гривень. Про це повідомляється в статистиці Державної служби зайнятості.
З тих пір, як у країні оголосили карантин, у базі даних державної служби зайнятості налічувалося 112 тисяч вакансій, що на 55% менше, ніж у цей же час в минулому році.
Середній розмір заробітної плати вакансії - 7 тисяч гривень. При цьому кількість претендентів на одну вакансію в Чернігівській області становило 28 осіб, а в Києві – дві людини.
За період карантину знайшли роботу 104 тисяч осіб, це на 49% менше, ніж у цей же час в минулому році.
Де більше всього знайшли роботу українці:
В Службі зайнятості розповідають, що у зв'язку з розквітом віддаленої роботи, вакансії кур'єра та онлайн-викладача можуть бути дуже затребуваними.
Як ми писали раніше, Держстат назвав частку українців із зарплатою понад 20 тисяч гривень.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Марія Соловей