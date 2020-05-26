В Украине на карантине возросла безработица: куда сейчас можно устроиться

Названы популярные вакансии на карантине (фото: freepic.com)

Количество вакансий из-за кризиса сократилось почти в половину

В Украине в период карантина катастрофически выросла безработица. Рынок вакансий сократился на 55%. Сейчас на одно рабочее место конкурс из 10 человек.

Самыми популярными вакансиями сейчас являются места в сельском хозяйстве. Там платят в среднем 7 тысяч гривен. Об этом сообщается в статистике Государственной службы занятости.

С тех пор, как в стране объявили карантин, в базе данных государственной службы занятости насчитывалось 112 тысяч вакансий, что на 55% меньше, чем в это же время в прошлом году.

Средний размер заработной платы в вакансиях - 7 тысяч гривен. При этом количество претендентов на одну вакансию в Черниговской области составляло 28 человек, а в Киеве – два человека.

За период карантина нашли работу 104 тысяч человек, это на 49% меньше, чем в это же время в прошлом году.

Где больше всего нашли работу украинцы:

68% – в сельском хозяйстве;

8% – в перерабатывающей промышленности;

7% – в сфере торговли;

3% – в строительстве;

3% – в государственном управлении;

2% – в сфере транспорта и курьерской деятельности.

В Службе занятости рассказывают, что в связи с расцветом удаленной работы, вакансии курьера и онлайн-преподавателя могут быть очень востребованными.

Как мы писали ранее, Госстат назвал долю украинцев с зарплатой свыше 20 тысяч гривен.

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Автор: Мария Соловей