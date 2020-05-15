В Україні кожен третій кліщ - переносник хвороби Лайма: що робити при укусі

Кліщ (ілюстративне фото: pixabay.com)

Уляна Супрун розповіла про укуси кліщів і яка є профілактика і терапія

В Україні розпочався сезон кліщів, який практично збігся з відкриттям паркових зон та скверів в рамках ослаблення карантину. Кліщі живуть у землі, залазять по траві на своїх жертв, і можуть бути переносниками бактерій борелій (Borrelia burgdorferi) - в Україні приблизно кожен третій кліщ є переносником інфекції - і ще декількох десятків потенційних патогенів.

Уляна Супрун зазначила, що коли людину кусає заразний кліщ, то борелії згодом потрапляють у кров, поселяються в нашому організмі, викликають імунну реакцію і хворобу Лайма або бореліоз. Водночас важливо розуміти, що не всі кліщі інфіковані бореліями, і не кожен укус інфікованого кліща призведе до хвороби Лайма.

"Крім цього, кожен випадок хвороби починається з очевидного симптоми - почервоніння місця укусу (еритема). Все складно. Що робити? Здавати кліща на аналіз, бігти здавати аналізи самому? А що, якщо в цей момент ви десь в поході або на війні?" - йдеться у публікації медика в Facebook.

Супрун рекомендує такий план дій: не панікувати, звернути увагу на симптоматику, за потреби зробити профілактику антибіотиками, здати аналізи.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Для передачі борелій з кишківник кліща до його ротового апарату, і звідти в кров людини потрібно щонайменше 24 години, а щоб напевно - то 72. Навіть в ендемічних зонах хвороби Лайма частота зараження серед покусаних людей становить 1-4%. Чим менше кліщ був на людині (навіть зануреним у шкіру) тим менше ймовірність зараження. Видалити кліща в умовах, якщо травмпункту поблизу немає, можна за допомогою спеціального пінцета. Тягнути кліща слід вгору, перпендикулярно до шкіри, і не крутити.

Більшість людей, яких вкусив кліщ, не заразяться. Якась частина заражених не захворіє ані відразу, ані потім. З тих, хто відразу не захворів, кожен восьмий захворіє згодом. Таким чином, якщо вчасно зняти з себе кліща і провести профілактику, шанси мати хронічну хворобу Лайма досить малі, розповіла Супрун.

Як розпізнати симптоми

Західні медики відзначають локальний прояв інфекції - повзучу еритему. Це кругла зона почервоніння шкіри, яка згодом збільшується в розмірі близько 15 см в діаметрі та нагадує, часом, мішень. Центром еритеми буває саме місце проникнення кліща, але бувають і системні еритеми. Ця зона може не боліти і не бути гарячою. Вона розвивається приблизно у 80-89% заражених бореліями людей, і за 4 тижні проходить без терапії антибіотиками. Рідше розвивається незначна еритема (не в місці укусу) та шкірні лімфоцитоми (червоний набряк в місці укусу).

Але не всі випадки зараження бореліями спричиняють еритему (так звана безеритемна форма).

Еритема розвивається повільно, через 1-3 тижні або ще пізніше. Між тим бактерії успішно поширюються тілом, потрапляють з кровотоку в лімфу і тканини, і починають свої патологічні справи.

"Тобто, якщо ви в Україні зняли з себе кліща, який пробув у шкірі понад добу, та/або виникла червона пляма, що ширилася як кола водою, є підстави для профілактики чи лікування хвороби Лайма", - йдеться у публікації.

Підвищення температури. Ранні загальні симптоми іноді нагадують застуду. Інфекція викликає запалення і підвищення температури, тому людям, які зняли з себе кліща, лікарі радять вимірювати температуру протягом тижня. Якщо її немає, це непогане свідчення того, що кліщ був не бореліозним. Є й інша сторона: якщо ви раптом після пікніка, дачі, походу, сінокосу, збирання грибів раптом відчуваєте жар і болять лімфатичні вузли, то є підстави запідозрити укус кліща.

Інші симптоми хвороби Лайма специфічні та неприємні: біль м'язів (міалгія), головний біль, параліч лицьового нерва, біль в суглобах, запалення міокарда (міокардит), ураження клапанів серця. Це вже системні прояви інфекції, і відразу їх може не бути.

Яка профілактика

Першою ланкою рофілактики бореліозу в людей, старших 12 років, не вагітних і не мам, які не годують грудьми, є прийом антибіотика доксицикліну. Одні настанови говорять про одноразовий прийом 200 мг, інші - про 5 днів прийому. Деякі українські інфекціоністи призначають 10-14-21 день прийому доксицикліну для перестраховки. 21 день прийому двічі на день по 100 мг доксицикліну є "золотим стандартом" лікування ранньої хвороби Лайма без ускладнень.

Зазвичай діагностику і призначення ліків проводять тільки у разі, коли:

був укус кліщ знаходився в шкірі 3 доби це ендемічний регіон де буває бореліоз є еритема.

Яка може бути терапія

Терапію повинен призначити лікар, тому що це терапія антибіотиками, і тому потрібно запобігти можливим побічним ефектам, наголошує Супрун.

Використовують амоксицилін, пеніцилін, цефтріаксон, макроліди, тетрациклін, доксициклін. Тривалість прийому і дози призначає лікар. На жаль, додала медик, терапія різними антибіотиками в різних випадках має різну ефективність - абсолютної гарантії, що хвороба зараз зникне назавжди не існує.

Раніше ми писали про те, що Уляна Супрун пояснила, як уберегтися від кліщів і розповіла про базові правила безпеки, яких слід дотримуватися під час вилазки на природу.

Автор: Володимир Костирін