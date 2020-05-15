В Украине каждый третий клещ - переносчик болезни Лайма: что делать при укусе

Клещ (иллюстративное фото: pixabay.com)

Уляна Супрун рассказала про укусы клещей и какая есть профилактика и терапия

В Украине начался сезон клещей, который практически совпал с открытием парковых зон и скверов в рамках ослабления карантина. Клещи живут в земле, залезают по траве на своих жертв, и могут быть переносчиками бактерий боррелий (Borrelia burgdorferi) - в Украине примерно каждый третий клещ является переносчиком этой инфекции - и еще нескольких десятков потенциальных патогенов.

Уляна Супрун отметила, что когда человека кусает заразный клещ, то боррелии впоследствии попадают в кровь, поселяются в нашем организме, вызывают иммунную реакцию и болезнь Лайма или боррелиоз. В то же время важно понимать, что не все клещи инфицированы боррелиями, и не каждый укус инфицированного клеща приведет к болезни Лайма.

"Кроме этого, каждый случай болезни начинается с очевидного симптома - покраснение места укуса (эритема). Все сложно. Что делать? Сдавать клеща на анализ, бежать сдавать анализы самому? А что, если в этот момент вы где-то в походе или на войне?" - говорится в публикации медика в Facebook.

Супрун рекомендует такой план действий: не паниковать, обратить внимание на симптоматику, при необходимости сделать профилактику антибиотиками, сдать анализы.

Что делать, если укусил клещ

Для передачи боррелий из кишечника клеща к его ротовому аппарату, и оттуда в кровь человека нужно минимум 24 часа, а чтобы наверняка - то 72. Даже в эндемичных зонах болезни Лайма частота заражения среди укушенных людей составляет 1-4%. Чем меньше клещ был на человеке (даже погруженным в кожу) тем меньше вероятность заражения. Удалить насекомое в условиях, если травмпункта поблизости нет, можно при помощи специального пинцета. Тянуть клеща следует вверх, перпендикулярно к коже, и не крутить.

Большинство людей, которых укусил клещ, не заразятся. Какая-то часть зараженных не заболеет ни сразу, ни потом. Из тех, кто сразу не заболел, каждый восьмой заболеет впоследствии. Таким образом, если вовремя снять с себя клеща и провести профилактику, шансы иметь хроническую болезнь Лайма довольно малы, рассказала Супрун.

Как распознать симптомы

Западные медики отмечают локальное проявление инфекции - ползучую эритему. Это круглая зона покраснение кожи, которая впоследствии увеличивается в размере на около 15 см в диаметре и напоминает, порой, мишень. Центром эритемы бывает самое место проникновения клеща, но бывают и системные эритемы. Эта зона может не болеть и не быть горячей. Она развивается примерно у 80-89% зараженных боррелиями людей, и за 4 недели проходит без терапии антибиотиками. Реже развивается рассеянная эритема (не в месте укуса) и кожная лимфоцитомы (красный отек в месте укуса).

Но не все случаи заражения боррелиями вызывают эритему (так называемая безеритемних форма).

Эритема развивается медленно, через 1-3 недели или еще позже. Между тем бактерии успешно распространяются в теле, попадают из кровотока в лимфу и ткани, и начинают свои патологические делишки.

"То есть, если вы в Украине сняли с себя клеща, который пробыл в коже более суток, и/или возникло красное пятно, то есть основания для профилактики или лечения болезни Лайма", - говорится в публикации.

Повышение температуры. Ранние общие симптомы иногда напоминают простуду. Инфекция вызывает воспаление и повышение температуры, поэтому людям, которые сняли с себя клеща, врачи советуют измерять температуру в течение недели. Если ее нет, это неплохое свидетельство того, что клещ был не борелиозный. Есть и другая сторона: если вы вдруг после пикника, дачи, похода, сенокоса, сбора грибов вдруг чувствуете жар и болят лимфоузлы, то есть основания заподозрить укус клеща.

Другие симптомы болезни Лайма специфичные и неприятные: боль мышц (миалгия), головная боль, паралич лицевого нерва, боль в суставах, воспаление миокарда (миокардит), поражение клапанов сердца. Это уже системные проявления инфекции, и сразу их может не быть.

Какая профилактика

Первым звеном профилактики боррелиоза у людей старше 12 лет, не беременных и не мам, которые не кормят грудью, является прием антибиотика доксициклина. Одни установки говорят об однократном приеме 200 мг, другие - о 5 днях приема. Некоторые украинские инфекционисты назначают 10-14-21 день приема доксициклина для перестраховки. 21 день приема дважды в день по 100 мг доксициклина является "золотым стандартом" лечения ранней болезни Лайма без осложнений.

Обычно диагностику и назначения лекарств проводят только в случае, когда точно:

был укус клещ находился в коже 3 суток это эндемичный регион где бывает боррелиоз есть эритема.

Какая может быть терапия

Терапию должен назначить врач, потому что это терапия антибиотиками, и поэтому нужно предотвратить возможными побочным эффектам, подчеркивает Супрун.

Используют амоксициллин, пенициллин, цефтриаксон, макролиды, тетрациклин, доксициклин. Продолжительность приема и дозы назначает врач. К сожалению, добавила медик, терапия различными антибиотиками в разных случаях имеет разную эффективность - абсолютной гарантии, что болезнь сейчас исчезнет навсегда не существует.

Ранее мы писали о том, что Уляна Супрун объяснила, как уберечься от клещей и рассказала о базовых правилах безопасности, которых следует придерживаться при вылазке на природу.

Автор: Владимир Костырин