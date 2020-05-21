В Україні курцям готують неприємний сюрприз: сигарет буде менше, але ціни вищі

В Україні подорожчають сигарети на 20% в 2020 році, і незабаром на пачках з'являться більш страхітливі зображення, а деякі тютюнові вироби взагалі заборонять. Зокрема, в нашій країні перестануть продавати ментолові сигарети, які з 20 травня вже не реалізуються в Євросоюзі та Великій Британії.

У Верховній Раді зареєстрований законопроект №2813 "про внесення змін у деякі закони України щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну". Зараз він опрацьовується в Комітеті, а вчора був включений до порядку денного на засіданні парламенту.

Документ передбачає посилити правила продажу тютюнових виробів, заборону сигарет з ароматизаторами і різними смаками та "оновлення" виду упаковки.

Як йдеться в пояснювальній записці до документа, законопроект сприятиме досягненню Цілей сталого розвитку ООН, щодо яких Україна взяла на себе зобов'язання скоротити поширеність куріння до 15% у 2025 році.

Таким чином, в Україні хочуть заборонити продаж сигарет особам до 21 року, на пачках з'являться зображення уражених органів та палаючих зубів, реклама тютюнової продукції пропаде в інтернеті, супермаркетах і на банерах.

На думку голови комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, нардепи схвалять закон вже в цьому році. Про це передає "Обозреватель".

Як зазначив юрист Олександр Плахотник, який аналізував законопроект для одного з клієнтів, в Україні велика кількість нововведень "може стати навіть більш жорсткими, ніж у більшості європейських країн".

Що стосується зростання цін на сигарети, то в цьому році пачка подорожчає на 20%, а в 2021-му, як прогнозується, ще на 10 гривень.

Раніше головний санітарний лікар України розповів, що куріння ускладнює перебіг коронавірусної інфекції. Крім того, генеральний директор Всесвітньої організації здоров'я Тедрос Гебреісус закликав людей відмовитися під час пандемії від сигарет і алкоголю.