В Украине курильщикам готовят неприятный сюрприз: сигарет будет меньше, но цены выше

В Украине подорожают сигареты на 20% в 2020 году, и вскоре на пачках появятся более устрашающие изображения, а некоторые табачные изделия вообще запретят. В частности, в нашей стране перестанут продавать ментоловые сигареты, которые с 20 мая уже не реализуются в Евросоюзе и Великобритании.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2813 "о внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака". Сейчас он обрабатывается в Комитете, а вчера был включен в повестку дня на заседании парламента.

Документ предполагает ужесточить правила продажи табачных изделий, запрет сигарет с ароматизаторами и различными вкусами и "обновление" вида упаковки.

Как говорится в пояснительной записке к документу, законопроект будет способствовать достижению Целей устойчивого развития ООН, по которым Украина взяла на себя обязательства сократить распространенность курения до 15% в 2025 году.

Таким образом, в Украине хотят запретить продажу сигарет лицам до 21 года, на пачках появятся изображения пораженных органов и горящих зубов, реклама табачной продукции пропадет в интернете, супермаркетах и на баннерах.

По мнению председателя комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, нардепы примут закон уже в этом году. Об этом передает "Обозреватель".

Как отметил юрист Александр Плахотник, который анализировал законопроект для одного из клиентов, в Украине множество нововведений "могут стать даже более жесткими, чем в большинстве европейских стран".

Что касается роста цен на сигареты, то в этом году пачка подорожает на 20%, а в 2021-м, как прогнозируется, еще на 10 гривен.

Ранее главный санитарный врач Украины рассказал, что курение усложняет течение коронавирусной инфекции. Кроме того, генеральный директор Всемирной организации здоровья Тедрос Гебреисус призвал людей отказаться во время пандемии от сигарет и алкоголя.