В Україні змінюють правила для пасажирських перевезень: що потрібно знати

В Україні пасажирські перевезення в умовах карантину здійснюватимуться з урахуванням рекомендацій МОЗ
В Україні відновлює роботу громадський транспорт в рамках нового етапу ослаблення карантину з 22 травня. Міські, приміські та внутрішньообласні сполучення знову починають роботу в регіонах, де за останній тиждень на 100 тисяч населення припадає в середньому менше ніж 12 нових випадків захворювання COVID-19.
Метро і міжобласні перевезення поки не запускають.
У МОЗ затвердили особливі рекомендації для пасажирських автоперевезень в умовах пандемії. Про це йдеться в постанові №23 головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка від 21 травня
Як буде працювати громадський транспорт - рекомендації МОЗ(Фото: скрін moz.gov.ua)
Раніше ми писали про те, що в Україні з 22 травня офіційно починають свою роботу підприємства, що спеціалізуються на автотранспортних пасажирських перевезеннях. Але пасажирські перевезення відновили не у всіх регіонах.
Також сьогодні в Києві в мерії заявили, що на цей час немає остаточного рішення про запуск транспорту в столиці. Очікується, що він відновить роботу тільки 23 травня після полудня.
Автор: Володимир Костирін