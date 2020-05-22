В Украине меняют правила для пассажирских перевозок: что нужно знать

В Украине возобновляет работу общественный транспорт в рамках нового этапа ослабления карантина с 22 мая. Городские, пригородные и внутриобластные сообщения снова начинают работу в регионах, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19.

Метро и межобластные перевозки пока не запускают.

В Минздраве утвердил особые рекомендации для пассажирских автоперевозок в условиях пандемии. Об этом говорится в постановлении №23 главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко от 21 мая

Что изменится в общественном транспорте

Теперь перед началом рабочего дня работники компании-перевозчика должны будут проходить термометрию

Не допустят к работе сотрудников с температурой выше 37,2 градуса или признаками ОРВИ

Перед каждым рейсом транспортное средство подлежит дезинфекции. Желательно возле дверей установить антисептики

Полный масочный режим в транспорте (водитель, кондукторы и пассажиры). Без масок людей в салон пускать не будут.

Дистанция между водителем и пассажиром должна быть минимум 1 метр или физический барьер (перегородка)

Количество пассажиров не должно превышать число сидячих мест. В случае межобластных перевозок в области, где не действует смягчение карантина, то только в границах 50% от количества мест для сидения.

В помещении автостанции можно находиться одному человеку на 10 квадратных метров площади зала обслуживания пассажиров, а между персоналом станции и посетителями должен быть защитный экран.

Залы ожидания работать не будут

На автостанциях не будут допускать скопления очередей перед кассами

Как будет работать общественный транспорт - рекомендации Минздрава (Фото: скрин moz.gov.ua)

Ранее мы писали о том, что в Украине с 22 мая официально начинают свою работу предприятия, специализирующиеся на автотранспортных пассажирских перевозках. Но пассажирские перевозки возобновили не во всех регионах.

Также сегодня в Киеве в мэрии заявили, что на данный момент нет окончательного решения о запуске транспорта в столице. Ожидается, что он возобновит работу только 23 мая после полудня.