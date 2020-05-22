В Украине меняют правила для пассажирских перевозок: что нужно знать

В Украине пассажирские перевозки в условиях карантина будут осуществляться с учетом рекомендаций Минздрава
В Украине возобновляет работу общественный транспорт в рамках нового этапа ослабления карантина с 22 мая. Городские, пригородные и внутриобластные сообщения снова начинают работу в регионах, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19.
Метро и межобластные перевозки пока не запускают.
В Минздраве утвердил особые рекомендации для пассажирских автоперевозок в условиях пандемии. Об этом говорится в постановлении №23 главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко от 21 мая
Как будет работать общественный транспорт - рекомендации Минздрава (Фото: скрин moz.gov.ua)
Ранее мы писали о том, что в Украине с 22 мая официально начинают свою работу предприятия, специализирующиеся на автотранспортных пассажирских перевозках. Но пассажирские перевозки возобновили не во всех регионах.
Также сегодня в Киеве в мэрии заявили, что на данный момент нет окончательного решения о запуске транспорта в столице. Ожидается, что он возобновит работу только 23 мая после полудня.
Автор: Владимир Костырин