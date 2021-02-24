В Україні почали випускати унікальні аудіосеріали

В Україні розпочали виробництво сучасних аудіосеріалів. Перший з них - "Куренівка: історія київського потопу", що присвячений до 60-ї річниці пам’яті трагедії. Проєкт складається із 6 епізодів, кожен з яких розповідатиме деталі найбільшої техногенної катастрофи в історії Києва.

Цікаво, що вперше за часи незалежності нашої країни до виробництва було аудіопроєкту залучено кінорежисера та акторський склад, серед яких Римма Зюбіна, Андрій Куликов, Денис Шацький та інші.

"Наш перший аудіосеріал присвячений Куренівській трагедії. Про цю подію багато чули, але мало хто знає деталі. У аудіосеріалі ми відновили події 1961 року і розповіли історію людських доль. Що стосується саме формату аудіосеріалу - це, по суті, наративний подкаст. В основі - повноцінна історія, документальна або художня, з детально пропрацюваним сюжетом, персонажами і подіями. У наших аудіосеріалів є режисери та акторський склад. Історії розділені на короткі серії, аби зручніше було слухати на ходу і не доводилося переривати розповідь на півслові, руйнуючи при цьому всю магію історії. Такий формат не новий у світі. Величезна кількість художніх і документальних наративних подкастів створюється зараз провідними світовими студіями. Але в Україні саме такий формат представлений вперше", - каже один з ініціаторів проєкту Іван Шестаков.

Наразі на етапі виробництва ще близько десяти аудіосеріалів, які протягом року будуть представлені слухачам. Серед них:

проєкт на основі листувань Лесі Українки;

історія про подорож на Антарктиду;

документальний проєкт до річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС;

історії за мотивами оповідань Ірени Карпи та інші.

Прослуховування аудіосеріалів, як і подкастів, абсолютно безкоштовне та доступне у розділі "Аудіо" додатку MEGOGO.