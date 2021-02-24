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В Украине начали выпускать уникальные аудиосериалы

Автор: Styler

В Украине начали производство современных аудиосериалов. Первый из них - "Куреневка: история киевского потопа", посвященный к 60-й годовщине памяти трагедии. Проект состоит из 6 эпизодов, каждый из которых будет рассказывать детали крупнейшей техногенной катастрофы в истории Киева.

Интересно, что впервые за время независимости нашей страны к производству аудиопроекта привлечены кинорежиссер и актерский состав, среди которых Римма Зюбина, Андрей Куликов, Денис Шацкий и другие.

"Наш первый аудиосериал посвящен Куреневской трагедии. Об этом событии много слышали, но мало кто знает детали. В аудиосериале мы восстановили события 1961 года и рассказали историю человеческих судеб. Что касается именно формата аудиосериала - это, по сути, нарративный подкаст. В основе - полноценная история, документальная или художественная, с детально проработанным сюжетом, персонажами и событиями. В наших аудиосериалах есть режиссеры и актерский состав. Истории разделены на короткие серии, чтобы удобнее было слушать на ходу и не приходилось прерывать рассказ на полуслове, разрушая при этом всю магию истории. Такой формат не новый в мире. Огромное количество художественных и документальных нарративных подкастов создается сейчас ведущими мировыми студиями. Но в Украине именно такой формат представлен впервые", - говорит один из инициаторов проекта Иван Шестаков.

Сейчас на этапе производства еще около десяти аудиосериалов, которые в течение года будут представлены слушателям. Среди них:

  • проект на основе переписок Леси Украинки;
  • история о путешествии на Антарктиду;
  • документальный проект к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС;
  • истории по мотивам рассказов Ирены Карпы и другие.

Прослушивание аудиосериалов, как и подкастов, абсолютно бесплатное и доступно в разделе "Аудио" в приложении MEGOGO.

Тем временем украинские художники просят власти прекратить притеснения культуры и прав интеллектуальной собственности.

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