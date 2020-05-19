ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні відкриють дитячі садки трохи раніше: що відомо

STYLERЖиття    19.05.2020 - 08:10
В Україні відкриють дитячі садки трохи раніше: що відомо
Дитячі садки в Україні можуть відкрити ще в травні (Колаж РБК-Україна)

Названа нова дата запуску роботи дитячих садків після карантину

Карантин в Україні введений з 18 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Режим карантинних обмежень продовжували кілька разів і на цей момент наступною датою названо 22 травня. Частину заборон почали знімати з 12 травня, і Україна перейшла в режим адаптивного карантину.

Як повідомили в Telegram-каналі "Слуга народу", з 1 червня планують відновити роботу дитячих садків. Однак це станеться тільки в тих регіонах, де епідеміологічна ситуація почала поліпшуватися.

Крім того, заклади дошкільної освіти зможуть відкритися тільки за умови виконання всіх рекомендацій протиепідемічних заходів, які розробили головний санітарний лікар разом з МОН.

"Є надія, що після того, як уряд затвердить на своєму засіданні 20 травня цей протокол безпеки для відкриття закладів дошкільної освіти, з 1 червня вони почнуть відкриватися", - повідомив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він додав, що протокол обмежень не дуже жорсткий, але містить всі необхідні норми.

  • Обов'язковий скринінг все працівників дитсадка перед початком роботи.
  • Перевірка дітей кожні 4 години.
  • Постійна дезінфекція, багаторазове вологе прибирання і провітрювання приміщень.
  • Заборона на використання багаторазових рушників.
  • Заборона на використання м'яких іграшок і килимів з довгим ворсом.
  • Обмеження занять та ігор, які не потребують безпосереднього фізичного контакту.
  • У пріоритеті – ігри на свіжому повітрі, максимальне соціальне дистанціювання.
  • Від роботи будуть відсторонені особи з групи ризику (старше 60 років, в анамнезі хронічні захворювання).

В Україні відкриють дитячі садки трохи раніше: що відомоСкріншот

Варто відзначити, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дитячі садки можуть відкрити раніше, з 25 травня.

"А з 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою", - розповів Денис Шмигаль у програмі "Право на владу".

Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України Київкарантиндетский сад
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся