В Украине откроют детские сады немного раньше: что известно

Детские сады в Украине могут открыть еще в мае (Коллаж РБК-Украина)

Названа новая дата запуска работы детских садов после карантина

Карантин в Украине введен с 18 марта в связи с пандемией коронавируса. Режим карантинных ограничений продлевали несколько раз и на данный момент следующей датой названо 22 мая. Часть запретов начали снимать с 12 мая, и Украина перешла в режим адаптивного карантина.

Как сообщили в Telegram-канале "Слуга народа", с 1 июня планируют возобновить работу детских садов. Однако это произойдет только в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация начала улучшаться.

Кроме того, заведения дошкольного образования смогут открыться только при условии выполнения всех рекомендаций противоэпидемических мероприятий, которые разработали главный санитарный врач вместе с МОН.

"Есть надежда, что после того, как правительство утвердит на своем заседании 20 мая этот протокол безопасности для открытия учреждений дошкольного образования, с 1 июня они начнут открываться", - сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он добавил, что протокол ограничений не очень жесткий, но содержит все необходимые нормы.

Обязательный скрининг все работников детсада перед началом работы.

Проверка детей каждые 4 часа.

Постоянная дезинфекция, многократная влажная уборка и проветривание помещений.

Запрет на использование многократных полотенец.

Запрет на использование мягких игрушек и ковров с длинным ворсом.

Ограничение занятий и игр, которые требуют непосредственного физического контакта.

В приоритете – игры на свежем воздухе, максимальное социальное дистанцирование.

От работы будут отстранены лица из группы риска (старше 60 лет, в анамнезе хронические заболевания).

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Стоит отметить, что премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что детские сады могут открыть раньше, с 25 мая.

"А с 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидситуация. Здесь уже будем работать совместно с местной властью", - рассказал Денис Шмыгаль в программе "Право на владу".

Автор: Маруся Счастливая