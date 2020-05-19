В Україні відкриють дитячі садки трохи раніше: що відомо

Карантин в Україні введений з 18 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Режим карантинних обмежень продовжували кілька разів і на цей момент наступною датою названо 22 травня. Частину заборон почали знімати з 12 травня, і Україна перейшла в режим адаптивного карантину.

Як повідомили в Telegram-каналі "Слуга народу", з 1 червня планують відновити роботу дитячих садків. Однак це станеться тільки в тих регіонах, де епідеміологічна ситуація почала поліпшуватися.

Крім того, заклади дошкільної освіти зможуть відкритися тільки за умови виконання всіх рекомендацій протиепідемічних заходів, які розробили головний санітарний лікар разом з МОН.

"Є надія, що після того, як уряд затвердить на своєму засіданні 20 травня цей протокол безпеки для відкриття закладів дошкільної освіти, з 1 червня вони почнуть відкриватися", - повідомив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він додав, що протокол обмежень не дуже жорсткий, але містить всі необхідні норми.

Обов'язковий скринінг все працівників дитсадка перед початком роботи.

Перевірка дітей кожні 4 години.

Постійна дезінфекція, багаторазове вологе прибирання і провітрювання приміщень.

Заборона на використання багаторазових рушників.

Заборона на використання м'яких іграшок і килимів з довгим ворсом.

Обмеження занять та ігор, які не потребують безпосереднього фізичного контакту.

У пріоритеті – ігри на свіжому повітрі, максимальне соціальне дистанціювання.

Від роботи будуть відсторонені особи з групи ризику (старше 60 років, в анамнезі хронічні захворювання).

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Варто відзначити, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дитячі садки можуть відкрити раніше, з 25 травня.

"А з 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою", - розповів Денис Шмигаль у програмі "Право на владу".