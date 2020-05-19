В Україні відкриють дитячі садки трохи раніше: що відомо

Названа нова дата запуску роботи дитячих садків після карантину
Карантин в Україні введений з 18 березня у зв'язку з пандемією коронавірусу. Режим карантинних обмежень продовжували кілька разів і на цей момент наступною датою названо 22 травня. Частину заборон почали знімати з 12 травня, і Україна перейшла в режим адаптивного карантину.
Як повідомили в Telegram-каналі "Слуга народу", з 1 червня планують відновити роботу дитячих садків. Однак це станеться тільки в тих регіонах, де епідеміологічна ситуація почала поліпшуватися.
Крім того, заклади дошкільної освіти зможуть відкритися тільки за умови виконання всіх рекомендацій протиепідемічних заходів, які розробили головний санітарний лікар разом з МОН.
"Є надія, що після того, як уряд затвердить на своєму засіданні 20 травня цей протокол безпеки для відкриття закладів дошкільної освіти, з 1 червня вони почнуть відкриватися", - повідомив голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Він додав, що протокол обмежень не дуже жорсткий, але містить всі необхідні норми.
Варто відзначити, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що дитячі садки можуть відкрити раніше, з 25 травня.
"А з 25 числа уряд дозволить роботу дитячих садків і роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідситуація. Тут вже будемо працювати спільно з місцевою владою", - розповів Денис Шмигаль у програмі "Право на владу".
Автор: Маруся Щаслива