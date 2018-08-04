В Україні планують вводити ЗНО для вчителів, орієнтуючись на попередній досвід

Фото: (УНІАН)

Повідомляється, що тест буде включати питання з профільного предмета, методикою викладання та вікової психології дітей

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в одному з інтерв'ю розповіла, що з 2019/2020 навчального року планується введення сертифікації вчителів. Перевірка знань викладачів у середніх навчальних закладах буде проводитися за принципом ЗНО: тестування буде включати питання з профільного предмета, методики викладання та вікової психології дітей. Про це повідомляє EtCetera.

На поточний момент подробиці формату проведення сертифікації не повідомляються. Відомо, що спочатку сертифікація буде мати добровільний характер. Вчителям, які пройдуть випробування, обіцяють 20% надбавку до зарплати. Втім, з'являться і додаткові обов'язки, - ділитися професійним досвідом з іншими вчителями.

"Таким чином ми хочемо виявити кращих вчителів, які повинні бути носіями практик НУШ (Нової української школи - ред.)", - пояснювала раніше Гриневич.

Формат підготовки до повноцінного запровадження сертифікації міністр нагадуватиме введення ЗНО для школярів.

"Це буде так, як коли вводилося ЗНО для дітей: протягом кількох років воно було добровільним, відпрацьовувалося, дуже добре налагоджувався механізм - і тільки після того ми ввели його на національному рівні", - акцентує міністр.

Також слід нагадати, що система оцінювання знань педагогів вже існує в більшості цивілізованих країн. У США діють різні підходи до оцінювання якості освіти вчителя. Але найчастіше початківці педагоги для отримання ліцензії на викладання повинні пройти тест Praxis, а досвідчені – пройти сертифікацію в одному із спеціалізованих центрів.

В Сінгапурі щорічно оцінюють вчителів щодо кількості навчених учнів та ефективності викладання, з їх вкладом в академічний і особистісний розвиток учнів, їх співпраці з батьками та громадськими групами, вклад в розвиток педагогічного колективу школи. Найкращі за результатами такого моніторингу отримують премії.

В Польщі система атестації вчителів функціонує з 2000 року і є одним із елементів реформи освіти.

Нагадаємо, що у Харкові одна з абітурієнток хотіла хитрістю здати ЗНО. Дівчина на здачу тестів вирішила відправити замість себе двійників.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові під час проходження Зовнішнього незалежного оцінювання, одна з абітурієнток почала народжувати.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: (video.rbc.ua)