"Наштукатурились" и вперед: в Харькове абитуриентка отправила на ВНО вместо себя "двойников"

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Девушка придумала хитрую авантюру, чтобы успешно сдать ВНО

В Харькове одна из абитуриенток хотела хитростью сдать ВНО. Девушка на сдачу тестов решила отправить вместо себя двойников. Об этом передает местное издание 057.ua со ссылкой на слова директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко.

Девушка нашла на каждое тестирование отдельного двойника из выпускниц местных школ.

"Абитуриентка наняла для этого нескольких выпускниц местной школы - подобрала по внешнему сходству, "наштукатурились" и вперед. И случилось то, что и должно было случиться – подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по аннуляции результатов этой предпринимательницы", - сообщил Сидоренко.

Пока неизвестно, сколько же хотела заплатить изобретательная абитуриентка своим "двойникам".

Добавим, что с 2 июля начался прием документов во всех заведениях высшего образования.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки Украины презентовало шесть новшеств вступительной кампании 2018 года.

Также в Минобразования заявили, что абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата.

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